Basketbal: Komárno chce prekvapiť Inter, Svit čaká duel s Košicami

program semifinále Eurovia Slovenského pohára:



BK Inter Bratislava - MBK Rieker COM-therm Komárno (17.00)

KB Košice - Iskra Svit (19.30)

Bratislava 18. februára (TASR) - V prvý deň záverečného turnaja Eurovia Slovenského pohára nebola núdza o prekvapenia. So súťažou sa prekvapivo rozlúčil minuloročný finalista BC Prievidza, ale aj nasadená trojka BK Levickí Patrioti.Najjasnejší priebeh štvrťfinálového programu mal úvodný súboj medzi domácim BK Inter Bratislava a víťazom kvalifikácie MŠK Iskra Petržalka, ktorí vyhrali domáci rozdielom 55 bodov (106:51).vyjadril sa k zápasu krídelník Interu Marek Kozlík.Pre prvoligový tím bola už len samotná účasť na turnaji predčasným finále. Viacerí amatéri si totiž splnili svoj sen, keď sa mohli porovnať so slovenskou špičkou.zhodnotil účinkovanie hráč Petržalky Jaroslav Ciho.Vyrovnaný priebeh až do záverečných minút predviedli v rámci krajského derby BK Levickí Patrioti a MBK Rieker COM-therm Komárno.si preniesli ligovú fazónu aj do pohárovej súťaže, svojho už tradičného súpera napokon zdolali o 14 bodov (68:82).uviedol levický rozohrávač Šimon Krajčovič. Súperom domáceho Interu bude v semifinálovej súboji Komárno.vyhlásil komárňanský krídelník Siniša Bilič.O veľké prekvapenie sa postarali basketbalisti BK Iskra Svit, keď v štvrťfinále vyprevadili z turnaja minuloročného finalistu BC Prievidza.povedal Saša Jankovič. Úradujúci majster nezvládol druhý polčas, prehral ho rozdielom 16 bodov a celkovo zápas skončil 75:93 v ich neprospech.zamyslel sa rozohrávač Prievidze Andre Jones.Záverečné kvarteto doplnil aktuálny líder Eurovia SBL KB Košice, nad súperom z Lučenca zvíťazil o 34 bodov - 98:64.prezentoval svoj názor k duelu tréner Košíc Richard Leško.položili základ k postupu už v prvom polčase, Lučenec nepustili k žiadnej výraznejšej dramatizácii.uviedol hosťujúci Maroš Rendla. Na Košice čaká v semifinále mužstvo Svitu.