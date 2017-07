BASKETBAL ME18: Mladí Slováci prehrali aj druhý zápas. O päť bodov

Na snímke vľavo Martin Bizub (Slovensko), uprostred Aljoša Jankovič (BaH) a Branislav Mátych (Slovensko) v druhom stretnutí na ME v basketbale hráčov do 18 rokov Bosna a Hercegovina - Slovensko 30. júla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

ME do 18 rokov - D-skupina:



Bosna a Hercegovina - Slovensko 73:68 (36:31)



zostavy a body:



Bosna a Hercegovina: Čampara 20, Cerzekovič 15, Sikiraš 14, Alikadič 11, Kamenjaš 0 (Adzič 11, Omerovič 2, Jankovič, Mirkovič a Soldo 0)



Slovensko: Javorský 23, Majerčák 17, Janošov 5, Kádaši a Zelizňák po 4 (Danielič 6, Kubala 5, Bizub 4, Mátych, Páleník a Ondruš 0)



TH: 23/14 - 22/14, fauly: 21 - 25, trojky: 13 - 8, rozhodovali: Glišič (Srb.), Davidov (Rus.), Vojinovič (Č.Hora), 800 divákov.



štvrtiny: 18:13, 18:18, 15:15, 22:22



Hlasy po zápase:



Richard Ďuriš, tréner Slovenska: "Remizovali sme s Bosnou v druhej, tretej a štvrtej štvrtine. Hrali sme s nimi vyrovnane, ale začiatok nám trochu ušiel. Myslím si, že po úvodnej nervozite, keď sme prehrávali 0:7, sme sa vedeli dostať do zápasu. Dokonca sme v záverečnej štvrtine na malý moment viedli, ale potom prišli posledné tri koše Bosny po útočných doskokoch. Bol to malý detail, ktorý rozhodol o víťazstve Bosny."



Dávid Javorský, rozohrávač Slovenska: "Tento zápas bol oproti tomu sobotňajšiemu oveľa lepší z hľadiska obrannej činnosti. Čo sa týka útoku, bolo tiež lepšie, aj keď sme sa nevyvarovali chýbam, ako napríklad pri nedostatočnej koncentrácii pri signáloch alebo sme nevedeli, kde máme ísť. Celkovo tento výkon hodnotím pozitívne."



ďalší výsledok:



Lotyšsko - Francúzsko 49:93 (22:45)



Najviac bodov: Miška 10, Vitolinš 9, Višnievičs 6 - Niasse 14, Briki 12, Sarr 11



tabuľka D-skupiny:



1. Bosna a Hercegovina 2 2 0 139:133 4

2. Francúzsko 2 1 1 158:115 3

3. Lotyšsko 2 1 1 127:154 3

4. SLOVENSKO 2 0 2 129:151 2

Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia hráčov do 18 rokov prehrala na majstrovstvách Európy svojej vekovej kategórie aj v druhom stretnutí, rovesníkom z Bosny a Hercegoviny podľahla v zápase D-skupiny 68:73. Najlepším strelcom tímu Richarda Ďuriša bol s 23 bodmi Dávid Javorský. Účinkovanie v D-skupine zakončia Slováci v utorok 1. augusta o 18.00 h, ich súperom bude francúzska reprezentácia.Zverencom trénera Richarda Ďuriša sa vstup do stretnutia nevydaril podľa predstáv, v úvodných 150 sekundách duelu inkasovali sedem bodov za sebou, pri čom sami nedali ani jeden. Streleckú smolu Slovákov prelomil až Javorský, od tohto momentu sa im uvoľnili ruky a dokázali so súperom hrať vyrovnanú partiu. Opäť však doplácali na nižšiu efektivitu streľby, čo im neumožnilo dostať sa do vedenia. Po dvoch štvrtinách však prehrávali s favorizovanou Bosnou a Hercegovinou len 31:36.Tretiu štvrtinu začali slovenskí basketbalisti dobre, tvrdou obranou sa im v priebehu niekoľkých okamihov podarilo otočiť stretnutie vo svoj prospech. Bosniaci však mali dobrý záver tretej 10-minútovky, keď sa dostali do vedenia 51:46. V záverečnej štvrtine to bola bitka o každý bod, Slováci sa opäť ujali vedenia, ale potom prevzal na seba zodpovednosť Čampara. Dôležitými pokusmi dostal Bosnu do tesného vedenia, ktoré si dokázala udržať až do konca duelu.