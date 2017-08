BASKETBAL: Mladí Slováci opäť na ME prehrali. Zostupujú do B-divízie

Na snímke uprostred s loptou Matej Majerčák (Slovensko), vľavo Alexader Chomenko (Rusko) v zápase o 9. - 16. miesto na FIBA ME basketbalistov do 18 rokov Slovensko - Rusko v Piešťanoch 4. augusta 2017. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

ME do 18 rokov - o 9. - 16. miesto:



Rusko - Slovensko 76:55 (41:31)



zostavy a body:



Rusko: Savrasov 18, Chomenko a Šarapov po 10, Šaškov a Umričin po 4 (Jeršov 15, Kasatkin 7, Jevstignejev 5, Chaldejev 2, Tkačenko 1, Gusenkov a Sinebanov 0)



Slovensko: Zelizňák 13, Kádaši 9, Majerčák 7, Janošov 6, Javorský 0 (Ondruš 6, Kubala 5, Bizub 4, Danielič 3, Páleník 2)



TH: 21/16 - 6/4, fauly: 15 - 23, trojky: 6 - 5, rozhodovali: Mazzoni (Tal.), Isačenko (Ukr.), Horozov (Bul.), 150 divákov.



štvrtiny: 20:15, 21:16, 22:13, 13:11





hlasy po zápase:



Richard Ďuriš, tréner SR: "Žiaľ, nedokázali sme sa poučiť zo všetkých prehier, ktoré doteraz prišli. Opäť sa rozhodlo na útočnom doskoku. Darmo máme naskautovaného súpera a ubránime ho, keď potom si doskočí a dá ľahký kôš. To bol najväčší rozdiel, 25 útočných doskokov a početnosť trestných hodov. Tá vyplývala z toho, že po chybe sme sa všetko snažili individuálne riešiť. Bolo veľa zlých rozhodnutí, preto sme nemali takmer žiadne trestné hody."



Jakub Kádaši, pivot SR: "Súper z Ruska nás predčil hlavne na útočnom doskoku, z čoho dávali ľahké koše. Myslím si, že tam bol kameň úrazu. Nevedeli sme s tým pomôcť, nevedeli sme ich fyzicky odstaviť. To bola hlavná príčina toho, prečo ruský tím vyhral."



Maroš Zelizňák, pivot SR:"Opäť sa opakovali tie isté chyby ako v predchádzajúcom zápase. Prehrali sme na doskoku, nerotovali sme, dostávali sme trojky."





ME do 18 rokov - štvrťfinále:

Turecko - Grécko 81:63 (45:33)

Najviac bodov: Atar 22, Senel 17 - Kampouridis 20, G. Kalaitzakis 11



Španielsko - Francúzsko 86:85 pp (75:75, 34:35)

Najviac bodov: Martinez 21, M. Gonzales 16 - Blanc 21, Briki 18

Na snímke vľavo s loptou Matej Majerčák (Slovensko) a v strede Ivan Evstigneev (Rusko) v zápase o 9. - 16. miesto na FIBA ME basketbalistov do 18 rokov Slovensko - Rusko v Piešťanoch 4. augusta 2017 Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Na snímke uprostred Matej Majerčák (Slovensko), vľavo pri ňom Alexader Chomenko (Rusko) v zápase o 9. - 16. miesto na FIBA ME basketbalistov do 18 rokov Slovensko - Rusko v Piešťanoch 4. augusta 2017. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Na snímke tréner slovenskej reprezentácie basketbalistov do 18 rokov Richard Ďuriš v zápase o 9. - 16. miesto na FIBA ME basketbalistov do 18 rokov Slovensko - Rusko v Piešťanoch 4. augusta 2017. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 4. augusta (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia hráčov do 18 rokov prehrala v piatkovom zápase skupiny o 9.-16. miesto s Ruskom 55:76. Najlepším strelcom tímu trénera Richarda Ďuriša bol s 13 bodmi Maroš Zelizňák. Slováci zostupujú s ohľadom na ďalšie výsledky do B-divízie, ich ďalšie stretnutie je na programe v sobotu 5. augusta o 15.45 SELČ, súperom bude zdolaný tím zo zápasu medzi Nemeckom a Slovinskom.Pre slovenských basketbalistov sa zápas nezačal najlepšie, dlho sa nevedeli popasovať s tvrdou hrou súpera a vysokou efektivitou pod košom. Aj preto sa Rusi dostali do najkôr mierneho bodového trháku, v ôsmej minúte už dokonca do dvojciferného. Kádašimu sa však podarilo rozstrieľať a do konca prvej štvrtiny stiahol na prijateľných 15:20. V druhej 10-minútovke sa snažili zverenci trénera Richarda Ďuriša zlepšiť svoj herný prejav, ale doplácali na častú nedôslednosť v obrannej činnosti. Po prvom polčase napokon prehrávali Slováci 31:41.Ani po prestávke sa nedarilo zastaviť slovenským basketbalistom ofenzívnu silu súpera, manko sa tak začalo nebezpečne zvyšovať. Rusi trestali každú chybu a ešte pred koncom tretej štvrtiny sa dostali do viac ako 20-bodového náskoku. Tento úsek sa z pohľadu zápasu ukázal ako rozhodujúci, Slováci už totiž nedokázali nájsť adekvátnu odpoveď na ruskú hru v záverečnej štvrtine.