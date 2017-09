BASKETBAL: Nováčik zo Žiliny angažoval už tretieho Američana

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 23. septembra (TASR) - Nováčik Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) PP&TV Raj Žilina angažoval do svojho tímu už tretieho Američana. Na rozohrávke v ňom bude pôsobiť pod taktovkou trénera Maroša Moravčíka 22-ročný Walter Wright. Informoval o tom oficiálny web SBL.Pre amerického basketbalistu to bude premiérová sezóna v profesionálnom basketbale, doteraz mal skúsenosti len s pôsobením na univerzitách. V prvých dvoch rokoch hral za Snow College, po výborných číslach a viacnásobných zaradeniach do All star tímu, sa presunul na univerzitu Montana. Ako člen základnej päťky pôsobil v dresedva roky, v sezóne 2016/2017 mal priemerne v zápasoch 10,6 bodu, 1,8 doskoku a 2,9 asistencie.uviedla nová posila Žiliny.Wright sa v tíme stretne so svojimi dvoma krajanmi – Brandonom Conleym a Brandonom Holcombom.povedal generálny manažér Žiliny Ondrej Šoška.