BASKETBAL: Slováci prehrali na úvod predkvalifikácie MS s Arménskom

predkvalifikácia MS 2019 - A-skupina:



Arménsko - SLOVENSKO 78:61 (46:30)

štvrtiny: 15:20, 31:10, 13:9, 19:22

Jerevan 2. augusta (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v úvodnom stretnutí A-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2019 s Arménskom 61:78. Ďalší zápas zverencov trénera Ivana Rudeža je na programe v sobotu 5. augusta o 20.00, v Sarajeve bude ich súperom reprezentácia Bosny a Hercegoviny.Arméni zaznamenali úvodné body stretnutia, ale priebeh prvej štvrtiny bol v rukách slovenského tímu. Slováci sa mohli oprieť o lepšiu úspešnosť streľby, ktorá im priniesla po prvej štvrtine tesné vedenie 20:15. V druhej 10-minútovke sa však karta obrátila. Arménsko predviedlo ofenzívnu smršť, výsledkom čoho bolo, že do konca prvého polčasu sa dostalo do vedenia 46:30.Tento úsek hry sa podpísal aj pod priebeh druhého polčasu, Slováci neúspešne stíhali svojho súpera. K výraznejšiemu zníženiu skóre prišlo až v záverečnej štvrtine, to už však bolo o osude stretnutia rozhodnuté.