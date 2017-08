Basketbal: Slováci zakončili predkvalifikáciu MS prehrou so Švédskom

Na snímke tréner Slovenska Ivan Rudež Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

predkvalifikácia MS 2019 - A-skupina:

Švédsko - Slovensko 86:82 (44:39)



zostavy a body:



Švédsko: Gaddefors 17, Eriksson 16, Lindqvist 7, Massamba 6, Ramstedt 2 (Spires 14, Pahlmblad 11, Borg 7, Person 6)



Slovensko: Ihring 20, Jones 15, Žiak 13, Sedmák 11, Baťka 10 (Fusek 8, Musil a Hlivák po 2, Bachan 1, Krajčovič)



TH: 19/13 - 19/13, fauly: 24:21, trojky: 13:7, rozhodovali: Zapolski (Poľ.), Zapolski (Poľ.), Ozols (Lot.), 1678 divákov.



štvrtiny: 17:20, 27:19, 23:17, 19:26



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Uppsala 19. augusta (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zakončila svoje účinkovanie v A-skupine predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2019 tesnou prehrou so Švédskom 82:86. Najlepší strelec tímu trénera Ivana Rudeža bol s 20 bodmi Martin Ihring. Slováci už pred zápasom nemali šancu na postup do ďalšej fázy.Slovenskí basketbalisti odštartovali dobre a po trojke Sedmáka viedli v 4. minúte 10:6. Vďaka zlepšenej obrane oproti predchádzajúcim duelom viedli o ďalšie štyri minúty už 18:9. Potom však prebrali taktovku domáci a sériou ôsmich bodov v rade znížili na 17:18. Slováci nakoniec vyhrali prvú štvrtinu 20:17, no v ďalšej pokračovali v lepšom výkone Švédi. Postupne si vypracovali osembodový náskok, tesne pred polčasom ho Žiak upravil na päť bodov - 39:44.Žiak na začiatku tretej štvrtiny pridal ďalšie štyri body a Slováci prehrávali už len o tri, no viac už náskok rozbehnutých domácich neznížili. Naopak, ten neustále narastal a v 28. minúte viedli severania prvýkrát dvojciferným rozdielom 60:49. Jedenásťbodový náskok si udržali aj na konci tretej časti 67:56. Rudežovi zverenci však v záverečnej desaťminútovke zlepšili svoj výkon, najmä pod košmi, darilo sa vysokému pivotovi Fusekovi, ktorý zbieral body i doskoky, a šesť minút pred koncom po trojke Jonesa prehrávali už len o tri body. Dramatický duel pokračoval, Slováci pomaličky doťahovali. Po dvoch premenených trestných hodoch Baťku 1:50 pred koncom bolo skóre 76:78 a tréner domácich si vypýtal oddychový čas. Slovákom však už obrat nevyšiel a tak sa s predkvalifikáciou rozlúčili prehrou.