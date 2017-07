Basketbal: Súpiska Handlovej sa rozšírila o päť mien

Na snímke hráči Handlovej. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Handlová 14. júla (TASR) - Súpiska basketbalového klubu MBK Handlová sa pre sezónu 2017/2018 rozšírila o päť mien.Vedenie klubu sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s 31-ročným rozohrávačom Ondrejom Haviarom. Jeho tímovým kolegom bude aj naďalej 24-ročný rozohrávač Jakub Novysedlák. Po dvoch sezónach v Spišskej Novej Vsi sa na Hornú Nitru vracia handlovský odchovanec Michal Dolník. Dvadsaťdvaročný pivot začínal sezónu 2016/2017 na Spiši, ale napokon ju dohral za prvoligový tím MŠK BK Žiar nad Hronom. V ich drese mal priemerne na zápas 6,3 bodu, 7,3 doskoku, 1,1 zisku a 1,2 bloku.Ďalším navrátilcom je 25-ročný rozohrávač Filip Dratva, do Handlovej sa vracia po štyroch rokoch. Slovenský basketbalista bol v predchádzajúcom ročníku súčasťou KB Košice, v 21 stretnutiach zaznamenal v priemere 1,5 bodu. Aktuálne jedinou novou tvárou v družstve je podľa oficiálnej klubovej webstránky 23-ročný pivot Adam Štefek. V Slovenskej basketbalovej lige odohral štyri sezóny v drese MBK SPU Nitra, v predchádzajúcom ročníku zasiahol len do 15 zápasov, priemerne si do štatistík zapísal 6,9 bodu a 4,7 doskoku.