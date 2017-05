Basketbal: Svoboda privítal na prvom zraze desať hráčok

Basketbal Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

káder na prvom zraze basketbalistiek SR v príprave na ME 2017 v Česku:

Zuzana Žirková, Barbora Bálintová, Anna Jurčenková, Angelika Theiner (všetky Good Angels Košice), Angelika Slamová, Sabína Oroszová, Terézia Páleníková, Nikola Dudášová, Rebeka Mikulášiková (všetky Piešťanské Čajky), Katarína Tetemondová (bez klubovej príslušnosti)



v nedeľu sa pripoja: Marie Ružičková (Reyer Venezia Mestre/Tal.), Romana Vyňuchalová (ŠBK Šamorín)

Lučenec 6. mája (TASR) - Nový tréner slovenských basketbalových reprezentantiek Marian Svoboda privítal na prvom zraze v rámci záverečnej prípravy na júnové majstrovstvá Európy v Česku desať hráčok. V sobotu v Lučenci sa mu hlásilo kvarteto úradujúcich majsteriek SR z Good Angels Košice, pätica vicemajsteriek z Piešťanských Čajok a Katarína Tetemondová.V nedeľu sa k tímu pripojí jediná legionárka Marie Ružičková z talianskeho Reyer Venezia Mestre a Romana Vyňuchalová z ŠBK Šamorín.Najskúsenejšou vo výbere je Zuzana Žirková, ktorá ukončila reprezentačnú kariéru po ME 2015, no teraz sa vrátila späť. Nechýba ani jej klubová spoluhráčka z Good Angels Košice Barbora Bálintová, ktorá absentovala v závere uplynulej kvalifikácie.Úvodný kemp potrvá do stredy, potom budú mať hráčky jeden deň voľno a znova sa stretnú v piatok o 13.00 h opäť v Lučenci. Prvé dva týždne budú mať na programe iba tréningy a taktickú prípravu, potom ich čaká aj šesť až osem prípravných duelov.Slovenky sa na šampionáte predstavia v B-skupine v spoločnosti Bieloruska, Talianska a Turecka. Turnaj sa uskutoční v termíne 16.-25. júna v Prahe a Hradci Králové.