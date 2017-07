Basketbalista Radoslav Rančík sa vracia do reprezentácie

Z vyhlásenia ankety Basketbalista roka 2015 a uvedenia nových členov do Siene slávy. Na snímke basketbalista roka 2015 Radoslav Rančík. Bratislava, 31. januára 2016. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia môže počítať v kvalifikácii MS 2019 s výraznou posilou, keď sa do tímu vracia Radoslav Rančík. Podľa informácie portálu basket.sk pivot Interu Bratislava odcestuje s výberom SR už na prvý kvalifikačný zápas do Arménska, ktorý čaká na Slovákov v stredu.citoval basket.sk skúseného podkošového hráča.uviedol tréner SR Ivan Rudež.Tridsaťsedemročný Rančík, ktorý hral naposledy v reprezentácii pred siedmimi rokmi by mal odohrať celú kvalifikáciu.dodal.