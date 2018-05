Basketbalisti BK Levickí Patrioti zvíťazili na palubovke KB Košice

Ilustračný záber. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

KB Košice – BK Levickí Patrioti 79:82 (17:18, 23:26, 20:14, 20:25)



Košice: Djordjevič a P. Stamenkovič po 16, S. Stamenkovič 13, Marič 6, Sedmák 5 (Körner 10, Fletcher 8, Baldovský 5, Židzik 0)



Levice: Kurbas a Mijovič po 13, Vašl 9, Diabate 8, Bojanovský 7 (Djurič 13, Sims a Žiak po 6, Krajčovič 5, Bachan 2)



TH: 26/20 – 26/21, fauly: 25 – 26, trojky: 7 – 9, rozhodovali: Kúkelčík, Fuska, Šarišský, 2000 divákov



/stav série: 1:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 2. mája (TASR) - Basketbalisti BK Levickí Patrioti zvíťazili v stredajšom druhom stretnutí finále play off Eurovia SBL na palubovke KB Košice 82:79. Stav série hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 1:1 na zápasy.Domáci tím nastúpil už aj so Stamenkovičom, ktorý nesmel hrať v prvom finálovom dueli. Začiatok však bol v réžii Levíc, po necelých troch minútach viedli 8:0. "Býci" horeli najmä pod košom, k tomu zbytočne strácali loptu a v šiestej minúte bolo ich manko dvojciferné – 2:12. O čo mali domáci horší začiatok, o to bol lepší koniec prvej štvrtiny. Košice sa dotiahli na rozdiel jediného bodu – 17:18. Druhá štvrtina bola ako na hojdačke, v jednom momente sa Patrioti opäť bodovo odtrhli, ale štyri minúty pred polčasom sa dostali zverenci Miljana Čuroviča prvýkrát v zápase do vedenia. Lenže, na hosťujúcej strane zabral Vašl a o dve minúty bol náskok Levíc opäť desaťbodový. Hostia však na konci zbytočne robili chyby, Fletcher trojkou s klaksónom upravil skóre na 40:44 z pohľadu domácich.Po prestávke sa hra oveľa viac vyrovnala, najskôr mali dobrý nástup hráči Košíc, potom sa dostali k slovu aj Levičania. Vedenie sa striedalo zo strany na stranu, v tejto fáze zápasu sa už nikto výraznejšie nedokázal bodovo odtrhnúť. Posledné slovo v tretej štvrtine mal Stamenkovič, ktorý upravil na 59:58. "Býci" si však vybrali v nesprávnom momente hluchú chvíľku, trojky Kurbasa a Žiaka poslali hostí do výraznejšieho náskoku. Domáci sa nadýchli k tlaku, 63 sekúnd pred koncom dokázali vyrovnať na 76:76. Rozhodli záverečné sekundy, tentoraz mali pevnejšie nervy Levice, ktoré zvíťazili 82:79.