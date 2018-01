Basketbalisti Prievidze stredajší zápas v Prahe neodohrajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza neodohrajú v stredu zápas Alpsko-jadranského pohára na palubovke USK Praha. Proti bolo zlé počasie, ktoré slovenskému tímu znemožnilo načas pricestovať do dejiska a oba kluby sa napokon dohodli na odložení.Informoval o tom oficiálny web BC. "Desiatky kilometrov dlhá zápcha, spôsobená niekoľkými reťazovými nehodami, v dôsledku zlého počasia, spôsobila komplikácie v odohraní nášho zápasu Alpe Adria Cupu v Prahe. Pokus o obchádzku tohto úseku nebol políciou z bezpečnostných dôvodov umožnený. Napriek intenzívnej komunikácií a spoločnému hľadaniu riešenia s vedením USK Praha, ktoré bolo ochotné posunúť plánovaný začiatok zápasu aj na neskoršiu hodinu, padlo po niekoľkonásobnom preverovaní informácií o dopravnej situácii o 16.30 rozhodnutie o návrate do Prievidze. Do dejiska zápasu by sa hráči a realizačný tím dostali až v neskorých nočných až ranných hodinách, čo neumožňuje odohrať zápas. Fanúšikom, ktorí plánovali navštíviť toto stretnutie sa ospravedlňujeme," stojí v klubovej informácii.