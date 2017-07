Basketbalisti SR 18 finišujú s prípravou na ME, v generálke majú Litvu

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov finišujú s prípravou na európsky šampionát ich vekovej kategórie, ktorý sa od budúcej soboty začne v Bratislave a Piešťanoch. Po piatkovom prípravnom súboji v Prostějove proti domácemu výberu ČR ich pred štartom FIBA majstrovstiev Európy hráčov do 18 rokov čaká už len generálka, ktorou bude stredajší duel proti Litve (26. júla, 18:00 hod., HANT aréna).Ešte pred zápasom s Litvou oznámi tréner slovenskej osemnástky Richard Ďuriš konečnú 12-člennú nomináciu na kontinentálny šampionát. S doterajším priebehom prípravy je spokojný, zo série výkonov svojich zverencov vyzdvihol ten z prípravného duelu proti Turecku.vyjadril sa tréner Ďuriš.V generálke na domáce majstrovstvá Európy čaká mladých Slovákov súper z Litvy. Pobaltská krajina patrí medzi basketbalové veľmoci na starom kontinente vo všetkých vekových kategóriách a aj na ME U18 budú mladí Litovci isto útočiť na medailu.pokračoval Ďuriš.V tíme má aktuálne 14 hráčov, v konečnej nominácii, ktorú realizačný tím SR 18 oficiálne oznámi začiatkom týždňa, bude figurovať finálna dvanástka.dodal tréner slovenskej osemnástky.Majstrovstvá Európy hráčov do 18 rokov budú v Bratislave a Piešťanoch v termíne od 29. júla do 6. augusta. Mladí Slováci sa predstavia v bratislavskej D-skupine, ich súpermi budú postupne Lotyšsko (29. júla), Francúzsko (30. júla) a Bosna a Hercegovina (1. augusta). Organizátori pripravili pre návštevníkov a fanúšikov celodenné vstupenky. Kúpiť sa budú dať vždy priamo v pokladnici haly pred zápasmi. Cena celodenného lístka je 5 eur, do 15 rokov je vstup voľný.Súboje elitných európskych basketbalistov v kategórii do 18 rokov budú hostiť bratislavská HANT aréna a piešťanská Diplomat aréna. Januárový žreb v nemeckom Mníchove rozdelil šestnásť tímov do štyroch štvorčlenných skupín. Na Považí sa uskutočnia stretnutia v základných skupinách A a B, hlavné mesto bude hostiť skupiny C a D. Nasledovať budú osemfinálové súboje medzi tímami z rôznych skupín v rovnakom dejisku (A1-B4, A2-B3, B1-A4, B2-A3, C1-D4, C2-D3, D1-C4, D2-C3). Víťazi týchto zápasov sa kvalifikujú do štvrťfinále, zdolané družstvá čakajú merania síl o konečné 9. až 16. miesto a tým o záchranu medzi elitou. Šampionát vyvrcholí finálovým duelom v nedeľu 6. augusta o 20.15 hod.