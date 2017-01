Basketbalisti SR do 18 rokov spoznali svojich súperov na ME

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Žreb A-divízie ME 2017 basketbalistov do 18 rokov:



A-skupina: Nemecko, Rusko, Čierna Hora, Turecko

B-skupina: Srbsko, Ukrajina, Taliansko, Španielsko

C-skupina: Fínsko, Slovinsko, Grécko, Litva

D-skupina: Francúzsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Bosna a Hercegovina

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 27. januára (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov spoznala mená svojich súperov na majstrovstvách Európy, ktoré sa uskutočnia na prelome júla a augusta v Bratislave a Piešťanoch.Zverencov Richarda Ďuriša vyžrebovali do D-skupiny spolu s reprezentáciou Bosny a Hercegoviny, Francúzska a Lotyšska.vyjadril sa reprezentačný tréner pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).Žreb v nemeckom Mníchove zároveň rozhodol, že zápasy C-skupiny a D-skupiny sa odohrajú v Bratislave, zostávajúce skupiny sa predstavia v Piešťanoch. Európsky šampionát sa uskutoční od 29. júla do 6. augusta.