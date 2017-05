Basketbalisti SR na ME 18 v silnej konkurencii, Ďuriš: Ťažká skupina

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 30. mája (TASR) - Už o necelé dva mesiace sa na Slovensku uskutoční európsky šampionát basketbalistov do 18 rokov. Dejiskami budú Bratislava a Piešťany, turnaj sa bude hrať od 29. júla do 6. augusta. Mladí Slováci sa predstavia v bratislavskej D-skupine, ich súpermi budú postupne Lotyšsko (29. júla), Francúzsko (30. júla) a Bosna a Hercegovina (1. augusta).Prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagin vníma organizovanie šampionátu ako veľkú prestíž.uviedol na utorkovom stretnutí s médiami šéf SBA.Fanúšikom basketbalu je aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.vyjadril sa Nesrovnal.Slovenských basketbalistov do 18 rokov povedie na turnaji Richard Ďuriš. Kouč vicemajstrov SBL z Komárna sa na podujatie teší a verí v podporu domácich priaznivcov.uviedol na Ďuriš. Prípravu na šampionát začnú mladí Slováci v polovici júna.dodal kouč SR 18.Mladí Slováci si rozložia prípravný kemp 19. júna na týždeň v Piešťanoch, potom budú trénovať v Bratislave a následne vycestujú na dva prípravné zápasy do Turecka. Od 19. júla odohrajú tri prípravné súboje v Čechách, záverečná fáza sa začne 24. júla v Bratislave. O dva dni neskôr si v generálke na európsky šampionát v bratislavskej Hant Aréne zmerajú sily s Litvou.