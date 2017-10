Basketbalisti SR v predkvalifikácii ME proti Macedónsku aj s Kuricom

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia bude mať na zápas predkvalifikácie ME 2021 proti Macedónsku (23. novembra v Poprade) k dispozícii aj Američana Kylea Kurica. Informoval o tom portál basket.sk. Dvadsaťosemročný rozohrávač momentálne oblieka dres ruského Zenitu Petrohrad.Počas svojho pôsobenia v USA hrával Kuric za vysokoškolský tím Memorial High school v Indiane. V roku 2008 ho zaradili do tímu Indiana All Star. Po absolvovaní vysokej školy sa pripojil k univerzitnému tímu Luisville Cardinals, s ktorým úspešne pôsobil v NCAA.Kuric odštartoval svoju profesionálnu kariéru v Európe v sezóne 2012/13 v španielskom tíme CB Estudiantes Madrid. V sezóne 2014/15 sa pripojil k tímu Herbalife Gran Canaria, s ktorým sa dostal hneď v úvodnej sezóne až do finále EuroCupu, v ktorom jeho tím nestačil na ruský Chimki.