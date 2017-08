Basketbalisti SR vybojovali v predkvalifikácii MS 2019 prvé víťazstvo

Na snímke vpravo Šimon Krajčovič (Slovensko) a vľavo Martin Pahmblad (Švédsko) počas predkvalifikačného basketbalového zápasu mužov na MS 2019 A-skupiny Slovensko - Švédsko 9. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Predkvalifikácia MS 2019 - A-skupina:



Slovensko - Švédsko 68:59 (31:30)



Slovensko: Baťka, Jones a Rančík po 15, Ihring 3, Žiak 0 (Sedmák 13, Krajčovič 7, Baldovský, Fusek, Hlivák 0)

Švédsko: Borg 11, Massamba 9, Eriksson a Gaddefors po 7, Spires 4 (Ramstedt 13, Lindqvist 5, Person 2, Engstrom 1, Pahlmblad 0)

TH: 25/22 - 20/14, fauly: 23 - 24, trojky: 6 - 3, rozhodovali: Piloidis (Gréc.), Kardum (Chor.), Vladic (Rak.), 500 divákov.

štvrtiny: 17:12, 14:18, 23:11, 14:18

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia vybojovala prvé víťazstvo v predkvalifikácii majstrovstiev sveta 2019, keď v stredajšom stretnutí A-skupiny zdolala Švédsko 68:59.Najlepším strelcom tímu trénera Ivana Rudeža bola s pätnástimi bodmi trojica Michal Baťka, Andre Jones a Radoslav Rančík.Ďalší zápas Slovákov je na programe v sobotu 12. augusta o 20.00 h, ich súperom bude Arménsko.Slovenským basketbalistom vyšiel vstup do zápasu, agresívnou obranou a vysokou úspešnosťou streľby sa dostali do vedenia. Po prvej štvrtine viedli 17:12, ale v druhej časti sa zmenil obraz zápasu. Švédom sa totiž podarilo prečítať hru Slovákov, v priebehu niekoľkých akcií otočili stav zápasu na svoju stranu. Zverenci Rudeža však zabrali v koncovke, prvý polčas vyhrali najtesnejším rozdielom 31:30.Slováci otvorili po prestávke bodovou šnúrou 13:2, ktorá ich dostala do dvojciferného náskoku. Švédi po oddychovom čase dali sedem bodov za sebou a opäť sa dostali do hry. Na dostrel však boli len krátko, domáci basketbalisti sa kolektívnym výkonom vrátili do viac ako desaťbodového vedenia. V záverečnej štvrtine sa ešte Švédsko pokúšalo zvrátiť duel na svoju stranu, ale Slováci si postrážili koncovku. Domáci zdolali stredajšieho súpera 68:59 a dosiahli svoje prvé víťazstvo v skupine.