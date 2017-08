Basketbalistka Žirková si v zahraničí spravila meno

Na archívnej snímke vľavo Zuzana Žirková. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - Len málo slovenských basketbalistiek si v zahraničí spravilo také meno ako Zuzana Žirková. Angažmány v Šoprone, v Brne i v Jekaterinburgu obohatili dlhoročnú líderku reprezentácie športovo i ľudsky. Výnimkou nebolo ani krátke pôsobenie vo Washingtone, ktoré jej takisto prinieslo cenné skúsenosti.Basketbalový talent Žirkovej naznačoval, že jej slovenské palubovky budú malé. Už v mládežníckych kategóriách výkonmi vyčnievala a po pôsobení v Košiciach a v Ružomberku, s ktorým získala dva euroligové tituly, zamierila ako 20-ročná prvýkrát do cudziny. Šopron ju po športovej stránke posunul výrazne vpred." uviedla Žirková v rozhovore pre TASR.Po dvojročnom pôsobení v Maďarsku nasledovala ďalšia zahraničná zastávka - opäť neďaleko slovenských hraníc. Až osem rokov bola spätá s Brnom. V roku 2006 sa v jeho farbách tešila z euroligového triumfu, už tretieho v kariére.prezradila.Ešte v roku 2003 si vyskúšala aj zámorskú WNBA. Za Washington Mystics odohrala šesť stretnutí.Po pôsobení v Brne sa Žirková rozhodla vrátiť sa do Košíc, no neodolala opätovnému vábeniu Ruska. V roku 2011 sa na pár mesiacov stala hráčkou bohatého klubu z Jekaterinburgu.poznamenala. Od návratu z Ruska je už stabilnou členkou Good Angels Košice. Košickému klubu pomohla k mnohým úspechom na domácej i zahraničnej scéne, v družstve je pre viaceré hráčky vzorom. Skúseností z cudziny má na rozdávanie.vypichla jednu z najväčších devíz zahraničných angažmánov.