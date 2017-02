Basketbalistky GA Košice do Ceglédu s cieľom zúročiť 15-bodový náskok

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 15. februára (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice nastúpia vo štvrtok od 18.00 h. na druhý zápas vyraďovacej fázy Európskeho pohára FIBA. Na palubovke maďarského družstva VBW CEKK Cegléd sa pokúsia zúročiť víťazstvo 79:64 z prvého duelu. Košický tím čaká búrlivá kulisa, v ktorej však nebude chýbať ani skupina priaznivcov slovenského tímu. Ten sa pokúsi prebojovať sa do fázy, v ktorej sa už budú môcť stretnúť aj s tímami z Euroligy.Hoci Košičanky zvíťazili v prvom zápase o 15 bodov, nebol to ľahký zápas. Maďarský tím držal s domácimi krok v prvých troch štvrtinách a Košičanky svoj náskok výrazne navýšili až v záverečnej. Cegléd sa v Angels aréne mohol spoľahnúť aj na pomoc početnej skupiny fanúšikov, ktorí dotvorili výbornú atmosféru. Búrlivú kulisu možno očakávať aj v odvete, avšak už s prevahou maďarských priaznivcov a menšou skupinou fanúšikov Good Angels.uviedol tréner Good Angels Peter Jankovič.Košičanky nastúpia v plnej sile a práve väčšia rotácia hráčok môže zavážiť. Tréner slovenského tímu využil v prvom zápase štyri hráčky z lavičky a vďaka lepšiemu rozloženiu síl Košičanky v závere zápasu dominovali.pripomenul Jankovič.Košičanky majú pred odvetou 15-bodový náskok, ktorý vyzerá nádejne, no nepreceňujú ho. Podobnú situáciu, dokonca s až 19-bodovým náskokom, nedávno zažili a takmer komfortné skóre premárnili. V dvojzápase s francúzskym Carolo Basket prehrali v odvete o 14 bodov, no napokon mali aj tak ešte 5 bodov k dobru. Podobný hazard by sa v Maďarsku nemusel vyplatiť.uviedol tréner Jankovič. Štyri hráčky slovenského tímu dosiahli v prvom stretnutí dvojciferný počet bodov. Jednou z nich bola Američanka Victoria Baughová, ktorá z 12-tim bodom pridala 14 doskokov.povedala Baughová.