Basketbalistky GA Košice zdolali v pohárovej Európe Carolo Basket

Good Angels Košice - Flammes Carolo Basket Ardennes 83:64 (38:33)

Zostava a body Good Angels: Allenová 27, Oblaková 13, Baughová 8, Jurčenková 6 (Žirková 14, Baburová 8, Stehlíková 5, Kupčíková 2)

Košice 19. januára (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice zvíťazili v prvom zápase 1. kola play off Európskeho pohára FIBA nad francúzskym družstvom Flammes Carolo Ardennes 83:64.Košičanky si tak do odvety prenášajú 19-bodový náskok. Tá je na programe 25. januára vo Francúzsku. Víťaz tohto dvojzápasu sa v 2. kole play off EP FIBA stretne s lepším z dvojice CEKK Cegléd - TTT Riga.Domáce hráčky mali pred búrlivou kulisou ideálny štart. Aj prítomného futbalového trénera Jána Kozáka potešil koncentrovaný výkon Košičaniek v prvej štvrtine. Počas nej viedli 4:0, 7:2 i 14:5. Hostkám nevychádzala najmä streľba, viackrát zlyhali v zdanlivo jednoduchých pozíciách. Divákov potešila v druhej štvrtine pekná kombinácia, na konci ktorej bola Baburová (20:5). Krátko na to Žirková trojkou zvýšila na 25:7, no potom prišla hluchá pasáž domáceho družstva. Nervozita v zakončení i defenzíve mali za následok stratu pohodlného náskoku. Hostky v druhej štvrtine zväčšili dôraz v obrane a viac sa im darilo aj v útoku. Výsledkom bolo skresanie manka na prvopolčasových 5 bodov (38:33).V úvode druhého polčasu sa zápas skončil pre domácu Bálintovú, ktorá dohrala po druhej nešportovej chybe. Hostky pokračovali v zlepšenom výkone a po trojke Lewisovej v 23. minúte viedli Košičanky už iba o bod - 42:41. V hernej pohode hrajúca Allenová v 26. minúte trojkou zvýšila na rozdiel ôsmich bodov - 52:44. V ďalšom priebehu tretej štvrtiny sa Košičanky vrátili k pozornému výkonu a na oboch stranách palubovky dominovali. Jurčenková v poslednej sekunde tretej časti zvýšila na 61:49. Štvrtá štvrtina už drámu nepriniesla. Košičanky si kontrolovali víťazstvo a do odvety si napokon vezmú 19-bodový náskok.