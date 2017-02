Basketbalistky Good Angels Košice si v pohári FIBA poradili s Ceglédom

Na snímke radosť hráčiek Košíc. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štvrťfinále play off EP FIBA - 1. zápas:



Good Angels Košice - VBW CEKK Cegléd 79:64 (32:37)

Zostava a body Good Angels Košice: Oblaková 17, Baughová 12, Allenová 9, Jurčenková 7, Bálintová 6 (Stehlíková 13, Žirková 11, Kupčíková 4, Baburová 0), najviac bodov VBW CEKK Cegléd: Škoričová 17, Nagy-Bujdosóová 12, Katonová 9, Medgyessyová 8.

Rozhodovali: Cekov (Bulh.), Pavlov (Mac.), Liszka (Poľ.), 2000 divákov.

TH: 14/12 - 20/19, trojky: 7 - 3, os. chyby: 23:22.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 9. februára (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále play off Európskeho pohára FIBA nad maďarským tímom VBW CEKK Cegléd 79:64.Víťazstvo slovenského tímu sa nerodilo ľahko a Košičanky počas zápasu prehrávali aj o osem bodov. V záverečnej štvrtine však zlomili odpor súpera a do odvety si prenášajú 15-bodový náskok. Tá je na programe vo štvrtok 16. februára v Cegléde.Už prvá štvrtina naznačila scenár zápasu. Košičanky sa nevedeli dostať do ideálnej hernej pohody, hoci v úvodnej desaťminútovke viedli po trojke Stehlíkovej aj o osem bodov (17:9). Maďarský tím sa však nezlomil a podporovaný početnou skupinou fanúšikov robil domácim hráčkam problémy. Košičanky síce vyhrali prvú štvrtinu 19:18, no druhá vyznela v prospech hosťujúceho družstva. Hráčky Ceglédu viedli v 18. minúte po trestných hodoch Medgyessyovej o osem bodov - 27:35, napokon Good Angels do konca prvého polčasu stiahli toto manko na päť - 32:37.Stíhacia jazda domácich v úvode druhého dejstva znamenala vyrovnanie na 39:39, resp. 41:41. Bálintová následne premenila aj ďalšie dva trestné hody (43:41), no hostky získali náskok späť. V obojstranne nervóznej tretej štvrtine Žirková trojkou upravila na 54:51 a pred záverečnou časťou bol náskok domáceho družstva päťbodový - 56:51. Stehlíkovej dva trestné hody znamenali najvyšší náskok Košičaniek v zápase - 62:53 a od tohto momentu už slovenský tím kontroloval priebeh zápasu. Náskok Košičaniek postupne narastal a hostky už zápas nezdramatizovali. Košičanky si už víťazstvo nenechali ujsť a svoj náskok napokon navýšili na 15 bodov - 79:64.