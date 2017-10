Basketbalistky Good Angels prehrali v pohári FIBA s Mersin Büyüksehír

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

B-skupina Európskeho pohára FIBA:



Mersin Büyüksehír - Good Angels Košice 76:70 (39:33)



Najviac bodov Mersinu: Hartleyová 24, Thomasová 13, Cadová 13, zostava a body Good Angels: Jurčenková 21, Žirková 14, Morrisová 11, Páleníková 3, Petersová 0 (Stehlíková 17, Deptová 2, Theinerová 2, Bálintová 0, Sarauskaiteová 0). Rozhodovali: Kupatadze (Gruz.) - Isačenko (Ukr.), Manheim (Izr.), TH: 21/16 - 9/7, trojky: 6 - 5, os. chyby: 12:21.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mersin 12. októbra (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice vstúpili do nového ročníka Európskeho pohára FIBA prehrou. Na palubovke tureckého družstva Mersin Büyüksehír podľahli v stredu 70:76, keď o ich neúspechu rozhodla tretia štvrtina, ktorú prehrali o jedenásť bodov. Košičanky sa v EP FIBA najbližšie predstavia vo štvrtok 19. októbra na palubovke ruského BC Jenisej v Krasnojarsku.Domáce hráčky sa do vedenia dostali už v prvej štvrtine (18:15) a svoj náskok ešte do polčasu zdvojnásobili. Prvý polčas však priniesol vyrovnaný basketbal, v ktorom domáce ťažili aj z vyššieho počtu trestných hodov. Košičanky však nezvládli tretiu časť, ktorú prehrali o jedenásť bodov (11:22). Zlepšeným výkonom vo štvrtej štvrtine sa síce snažili zmazať sedemnásťbodové manko, ale ani 26 bodov v záverečnej časti im nestačilo na víťazstvo.