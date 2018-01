Basketbalistky Good Angels prehrali v prvom osemfinálovom zápase FIBA

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

osemfinále EP FIBA, prvý zápas:



Basket Landes - Good Angels Košice 69:55 (35:19)



Najviac bodov Landes: Bravardová 17, Ayimová 14, Casasová 10, zostava a body Good Angels: Petersová 9, Morrisová 9, Žirková 7, Jurčenková 4, Páleníková 0 (Sverrisdóttirová 9, Bálintová 8, Šarauskaitéová 7, Deptová 2, Stehlíková 0). Rozhodovali: Olaru (Rum.), Jacobs (Bel.), Tetik (Tur.), TH: 13/10 - 4/3, trojky: 6 - 3, os. chyby: 18:16, štvrtiny: 26:8, 9:11, 18:19, 16:17

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Landes 4. januára (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice prehrali v prvom osemfinálovom zápase Európskeho pohára FIBA na palubovke francúzskeho tímu Basket Landes 55:69. Košičanky zaostali najmä v prvej štvrtine, ktorú prehrali o 18 bodov (8:26) a hoci neskôr doťahovali manko a tesne vyhrali zvyšné tri štvrtiny, do odvety si prenášajú 14-bodovú stratu.V zostave Košičaniek sa predstavila aj islandská posila Helena Sverrisdóttirová, ktorá nazbierala 9 bodov. O postupujúcom do štvrťfinále sa rozhodne v odvete na palubovke v košickej Angels aréne, ktorá je na programe vo štvrtok 11. januára od 18.00 h.Už úvodná štvrtina naznačila, že Košičanky to nebudú mať jednoduché. Domáce hráčky sa bez väčších problémov presadzovali v ofenzíve a ich náskok rýchlo narastal. Viedli 12:2 a hoci Košičanky skorigovali, tempo hry diktoval súper. Po jednoznačnej prvej štvrtine (26:8) hostky zlepšili hru v obrane i útoku. Dvakrát stiahli stratu na 12 bodov, ale v druhom polčase museli doťahovať výrazný 16-bodový rozdiel.V tretej štvrtine sa úspešné akcie striedali na oboch stranách, takže náskok domácich zostal prakticky nezmenený. Košičanky naďalej pokračovali v snahe čo najviac stiahnuť bodové manko. To sa im darilo a po koši Sverrisdóttirovej to bolo už iba o šesť bodov 59:53. Záver však jednoznačne patril domácim hráčkam, ktoré navýšili svoj náskok na konečných 14 bodov.