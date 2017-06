Basketbalistky SR na ME v ťažkej pozícii, Svoboda: Dôležitý prvý zápas

Ilustračná snímka. Foto: TASR/michal Foto: TASR/michal

Nominácia Slovenska na ME v Česku (16.-25. júna v Prahe a Hradci Králové):



rozohrávačky: Barbora Bálintová, Zuzana Žirková (obe Good Angels Košice), Nikola Dudášová, Angelika Slamová (obe Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (BKM Junior UKF Nitra)

krídelníčky: Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky)

pivotky: Anna Jurčenková (Good Angels Košice), Rebeka Mikulášiková, Sabína Oroszová (obe Piešťanské Čajky), Veronika Remenárová (KP Brno/ČR), Marie Růžičková (Umana Reyer Benátky/Tal.), Romana Vyňuchalová (ŠBK Šamorín)



Zloženie skupín:



A-skupina (Hradec Králové): Ukrajina, Česko, Maďarsko, Španielsko

B-skupina (Hradec Králové): Bielorusko, Taliansko, SLOVENSKO, Turecko

C-skupina (Praha): Srbsko, Nemecko, Slovinsko, Francúzsko

D-skupina (Praha): Belgicko, Čierna Hora, Lotyšsko, Rusko



Program SR:



piatok 16. júna: Turecko - SLOVENSKO (15.00)

sobota 17. júna: SLOVENSKO - Bielorusko (12.30)

pondelok 19. júna: SLOVENSKO - Taliansko (20.30)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky chcú na blížiacich sa ME v Česku poprieť predturnajové prognózy a postupom zo skupiny zabojovať o vyraďovaciu časť. Čaká ich jedenásta účasť medzi kontinentálnou elitou v histórii samostatnosti a náročná úloha uspieť v silnej konkurencii. Na EuroBasket Women 2017 sa Slovensko predstaví v B-skupine v spoločnosti Turecka (16. júna), Bieloruska (17. júna) a Talianska (19. júna).Príprava družstva mala turbulentný začiatok. Vedenie Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) len niekoľko týždňov pred turnajom odvolalo z funkcie trénera Maroša Kováčika, ktorý s tímom vybojoval postup na ME. Nahradil ho český kouč Marian Svoboda. Pod jeho vedením absolvovali Slovenky prípravu, v ktorej vyhrali tri a prehrali štyri stretnutia. Konečnú nomináciu ovplyvnili viaceré absencie (Hruščáková, M. Páleníková, Tetemendová), pozitívnou správou bol návrat skúsenej veteránky Zuzany Žirkovej.vravel pred štartom turnaja kouč Svoboda.Slovenky hrali medzi kontinentálnou elitou desaťkrát, len raz sa stalo, že nepostúpili zo základnej skupiny. V aktuálnom výbere je však až sedem hráčok, ktoré zažijú na ME debut. Aj preto je Svoboda realista:Slovenky odštartujú turnaj proti jednému zo spolufavoritov podujatia Turecku.zaželal si Svoboda.V tíme je desať hráčok z domácej súťaže a dve legionárky. Najpočetnejšie zastúpenie v podobe piatich basketbalistiek má vicemajster Piešťanské Čajky. Premiérový šampionát zažije aj krídelníčka Piešťan Terézia Páleníková.uviedla Páleníková.V podobnom duchu sa vyjadrila aj jej klubová spoluhráčka Sabína Oroszová:Na turnaji sa predstaví 16 družstiev v štvorčlenných skupinách. Víťazi skupín automaticky postúpia do štvrťfinále, druhé a tretie tímy do baráže o účasť v štvrťfinále. Baráž o top osmičku sa bude sa hrať systémom A2-B3, B2-A3, C2-D3, D2-C3. Finále a súboj o tretie miesto sú na programe v nedeľu 25. júna v Prahe.