Basketbalistky SR prehrali s Talianskom a na ME skončili na 8. mieste

Na snímke vľavo v popredí Angelika Slámová (Slovensko) a druhá sprava Cecilia Zandalasiniová (Taliansko) v stretnutí ME v basketbale žien. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

ME v basketbale žien, o 7. miesto:



Taliansko - Slovensko 71:57 (36:28)



Taliansko: Zandalasiniová 12, Sottanová 12, Ciniliová 6, Ressová 4, Dottová 2 (Goriniová 14, Pennová 9, Crippová 4, De Prettová 6, Formicová 2, Masciadriová 0)

Slovensko: Ružičková 10, Bálintová 6, Oroszová 4, Remenárová 2, Vyňuchalová 0 (Dudášová 9, Jurčenková 7, Mikulášiková 6, Kováčiková 5, Slamová 5)



Rozhodovali: Beliakov, Caroucha, Suslov, štvrtiny: 19:8, 17:20, 18:16, 17:10

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 25. júna (TASR) - Basketbalistky Slovenska obsadili na majstrovstvách Európy v Česku konečné 8. miesto. Rozhodla o tom ich prehra v záverečný deň šampionátu s Talianskom 57:71 v zápase o 7. priečku. Slovenky tak po postupe do štvrťfinále prehrali tri zápasy v rade vrátane duelu s Tureckom, po ktorom prišli o postup na majstrovstvá sveta.Na ME ešte ostáva odohrať zápasy o 5. miesto (Lotyšsko - Turecko 15.00), o bronz (Belgicko - Grécko, 18.00) a finále Španielsko - Francúzsko, ktoré je na programe od 20.30.Tréner slovenského družstva Marian Svoboda po predošlom zápase s Tureckom vytýkal svojim hráčkam slabý štart do zápasu, no tomu sa nevyhli ani tentoraz. Rýchlo prehrávali 0:4 i 2:6 a ťažko sa dostávali do hernej pohody. Slovenky sa dopúšťali viacerých chýb, ktoré sa odrazili aj na skóre. Taliankam sa podarilo už v prvej štvrtine odskočiť na rozdiel 11-tich bodov. Slovenky v druhej časti zlepšili koncentráciu, no najmä úspešnosť v zakončení. K videniu bola bodová naháňačka, po ktorej Slovenky skresali bodové manko. Druhú časť vyhrali o tri body a skóre 36:28 po prvom polčase nevyzeralo beznádejne.Slovenky pokračovali nadväzovali na koncentrovaný výkon aj v tretej štvrtine. Viackrát však zlyhali v zakončení, vďaka čomu si Talianky udržiavali dostatočný náskok. Keď Sottanová v 25. minúte premenila jednu z viacerých trojok svojho tímu, viedli Talianky už o 16 bodov (48:32). V záverečnej štvrtine sa už slovenská "otočka" nekonala. Talianky si postrážili víťazstvo a napokon vyhrali presvedčivým rozdielom. Do zápasu nezasiahla Zuzana Žirková, okrem nej však dostali príležitosť všetky hráčky oboch družstiev.