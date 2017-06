Basketbalová Karlovka získala z Komárna Kuffu a Vida

Andrej Kuffa (vpravo). Foto: FOTO TASR /Michal Svítok Foto: FOTO TASR /Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - Účastník Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) VŠEMvs Karlovka Bratislava posilnil svoj tím o dvoch hráčov z MBK Rieker Com-Therm Komárno. Bielo-modrý dres bude v sezóne 2017/18 obliekať 26-ročný pivot Andrej Kuffa a 29-ročný krídelník Roman Vido.Kuffa sa vracia do Bratislavy po ročnej zastávke v Komárne, za "obuvníkov" odohral v predchádzajúcom ročníku 55 stretnutí s priemerom 7,6 bodu a 3,1 doskoku.uviedol Kuffa.Z rovnakého klubu odchádza po dvoch sezónach Vido. Člen širšej slovenskej basketbalovej reprezentácie nastúpil do 57 zápasov, v priemere mu do štatistík pribudlo 8,5 bodu, 4,9 doskoku, 1,5 asistencie a 1,4 zisku.citovala Vida oficiálna klubová webstránka.Obaja hráči získali s Komárnom ligové striebro a v Alpsko-jadranskom pohári vybojovali celkový triumf.