Basketbalová SBL naďalej s 10 účastníkmi, Lučenec namiesto Košíc

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Žreb úvodného kola Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy 2018/19:



BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – Iskra Svit

PP & TV Raj Žilina – BC Prievidza

VŠEMvs Karlovka Bratislava – BK Inter Bratislava

MBK Handlová – BK Levickí Patrioti

BKM Lučenec – MBK Rieker Com-Therm Komárno

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Martin 17. júna (TASR) - Nadchádzajúci ročník Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) bude mať opäť párny počet desať účastníkov. Zo súťaže síce odstúpil neúspešný finalista KB Košice, ale po ročnej pauze sa vrátil Lučenec, tentoraz pod značkou BKM. V hre je stále účasť majstrovských Levických Patriotov v niektorej z európskej súťaží, v tejto záležitosti padne konečné rozhodnutie v priebehu pár dní.Členská schôdza účastníkov SBL v Martine nerozhodla o výrazných zmenách hracieho systému. Nový ročník 2018/19 odštartuje úvodnými stretnutiami 6. októbra, záverečné kolo základnej časti je na programe v sobotu 30. marca. Play off sa začne v sobotu 6. apríla, meno majstra bude známe najneskôr 1. júna. Aj v tomto ročníku bude na programe Slovenský pohár, ten sa uskutoční v termíne 15. až 17. februára. Chýbať by nemal ani All Star zápas.povedal na stránke súťaže riaditeľ SBL Peter Mičuda.V najbližších dňoch a týždňoch bude tiež výber nového disciplinárneho riaditeľa, keďže doterajší vykonávateľ tejto funkcie Rastislav Javorský nebude na tomto poste pokračovať v ďalšej sezóne.