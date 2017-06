Basketbalový kouč Svoboda pred barážou ME:Už je to len o jednom zápase

Na snímke tréner tímu Slovenska Marian Svoboda počas stretnutia ME v basketbale žien B-skupiny Slovensko - Taliansko 19. júna 2017 v českom Hradci Králové. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Takto sa bude bojovať o štvrťfinále

ME žien



A-skupina /Hradec Králové/

Maďarsko - Ukrajina 72:84 (30:47)

Česko - Španielsko 67:63 (28:29)



tabuľka:

1. Španielsko 3 2 0 0 1 201:169 5*

2. Ukrajina 3 2 0 0 1 197:195 5**

3. Maďarsko 3 1 0 0 2 194:216 4**

4. Česko 3 1 0 0 2 184:196 4

* - postup do štvrťfinále

** - postup do kvalifikácie o štvrťfinále



B-skupina /Hradec Králové/

Bielorusko - Turecko 74:88 (37:47)

SLOVENSKO - Taliansko 61:68 (30:33)



tabuľka:

1. Turecko 3 3 0 0 0 211:185 6*

2. Taliansko 3 2 0 0 1 201:175 5**

3. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 187:196 4**

4. Bielorusko 3 0 0 0 3 193:236 3

* - postup do štvrťfinále

** - postup do kvalifikácie o štvrťfinále



C-skupina /Praha/

Srbsko - Slovinsko 88:69 (44:41)

Francúzsko - Grécko 70:63 (35:30)



tabuľka:

1. Francúzsko 3 3 0 0 0 213:188 6*

2. Srbsko 3 1 0 0 2 205:211 4**

3. Grécko 3 1 0 0 2 188:189 4**

4. Slovinsko 3 1 0 0 2 196:214 4

* - postup do štvrťfinále

** - postup do kvalifikácie o štvrťfinále



D-skupina /Praha/

Lotyšsko - Belgicko 58:62 (33:35)

Čierna Hora - Rusko 54:78 (34:38)



tabuľka:

1. Belgicko 3 2 1 0 0 204:197 6*

2. Rusko 3 2 0 1 0 224:189 5**

3. Lotyšsko 3 1 0 0 2 193:188 4**

4. Čierna Hora 3 0 0 0 3 173:220 3

* - postup do štvrťfinále

** - postup do kvalifikácie o štvrťfinále



program kvalifikácie o štvrťfinále - utorok 20. júna:



Ukrajina - SLOVENSKO /Hradec Králové/

Taliansko - Maďarsko /Hradec Králové/

Srbsko - Lotyšsko /Praha/

Rusko - Grécko /Praha/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hradec Králové 20. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky zakončili pôsobenie v základnej B-skupine na ME v Česku pondelkovou prehrou s Talianskom. Výsledok 61:68 znamenal, že v baráži o štvrťfinále si zverenky kouča Mariana Svobodu zmerajú sily s Ukrajinou. Duel je na programe v utorok od 18.00 h v Hradci Králové.Ukrajina obsadila v A-skupine druhé miesto, keď prehrala len s favorizovaným Španielskom. Zdolala domáce Česko i silné Maďarsko. Hra Ukrajiniek je založená na výkone dvojice Alina Jagupovová, Taisija Udodenková. Najmä Jagupovová patrí medzi najlepšie hráčky na šampionáte, keď súperky majú s jej dynamickým herným prejavom a výbornou streľbou veľké problémy.burcoval kouč Svoboda.Najväčšiu hviezdu Ukrajiniek Jagupovovú sa bude snažiť ubrániť aj Sabina Oroszová.dodala Oroszová.Basketbalistky Bieloruska, Česka, Čiernej Hory a Slovinska sa rozlúčili poslednými zápasmi v základných skupinách s účinkovaním na majstrovstvách Európy v Hradci Králové a Prahe.Maďarky pod vedením slovenského kouča Štefana Sviteka prehrali v zápase A-skupiny s Ukrajinou 72:84 a v tabuľke obsadili tretiu postupovú pozíciu. Ich súperom o štvrťfinále bude napokon reprezentácia Talianska, ktorá zdolala Slovensko 68:61.V "slovenskej" B-skupine potvrdili prvú pozíciu basketbalistky Turecka, keď zvíťazili nad Bieloruskom 88:74. Prvé víťazstvo na turnaji zaznamenal obhajca titulu zo Srbska, keď v zápase C-skupiny zdolal Slovinsko 88:69. Až tri celky mali v tejto skupine rovnaký počet bodov, povestný "čierny peter" pripadol napokon do rúk Slovinska. Víťaznú rozlúčku so šampionátom zaznamenala reprezentácia Češka, ktorá triumfovala nad Španielskom 67:63.Po ukončení základných skupín je známy aj ďalší program turnaja. Priamu miestenku vo štvrťfinále si vybojovalo Španielsko, Turecko, Francúzsko a Belgicko.V kvalifikácii o štvrťfinále sa stretne Maďarsko s Talianskom, Slovenky s Ukrajinou, Srbsko s Lotyšskom a Rusko s Gréckom. Stretnutia sú na programe v utorok 20. júna o 18.00/20.30 h, presný rozpis ešte nie je známy.