Basketbalový Svit si udržal srbského rozohrávača Avramoviča

Svit 12. júna (TASR) - Vedenie slovenského basketbalového klubu Iskra Svit si udržalo do nasledujúcej sezóny jedného z lídrov predchádzajúceho ročníka Sašu Avramoviča.Dvadsaťpäťročný srbský rozohrávač bol MVP základnej časti a dostal sa do All Star tímu sezóny 2017/18. Pod vedením trénera Michala Madzina zaznamenal výrazný výkonnostný progres, ktorý sa vo veľkej miere prejavil aj na číslach. Avramovič zasiahol do 39 zápasov, v ktorých si priemerne pripísal na svoje konto 21,4 bodu, 5,1 doskoku, 3,0 asistencie a 1,4 zisku lôpt.povedal pre basketliga.sk prezident klubu Ján Drobný.Spolu s Avramovičom pokračuje pod Tatrami aj slovenská štvorica Maurizio Galata, Marek Ivan, Tomáš Gajan a Martin Bizub. Na trénerskej lavičke zostáva Michal Madzin.