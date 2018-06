Basketbalový tréner Hojč pokračuje v Leviciach

Na snímke hráči Levíc, uprostred tréner Teo Hojč. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Levice 11. júna (TASR) - Vedenie basketbalového klubu BK Levickí Patrioti udržalo aj na ďalšiu sezónu dôležitú časť z majstrovskej skladačky. Klub sa totiž dohodol na pokračovaní spolupráce s 37-ročným slovinským trénerom Teom Hojčom.Misia rodáka z Ľubľany odštartovala pred troma rokmi, keď stál symbolicky pri reštarte basketbalu v Leviciach. So svojimi zverencami sa dvakrát dostal do play off Alpsko-jadranského pohára a tiež aj do štvrťfinále Eurovia SBL.povedal Hojč pre klubový web.Tento krok v kariére sa napokon ukázal ako správny. S Patriotmi totiž dokráčal k historickej sezóne, ktorá bola bohatá na úspechy. Na úvod sa tímu podarilo po veľmi dlhej dobe prebojovať do semifinále Slovenského pohára, kde bol nad ich sily neskorší víťaz KB Košice. V Alpsko-jadranskom pohári siahali na celkový triumf, no vo finále prehrali na neutrálnej pôde so slovinským Zlatorogom Laško 79:89. Levice si však svoj najlepší moment nechali na play off Eurovia SBL. V ňom prehrali len dva zápasy a po víťazstve 4:1 na zápasy vo finálovej sérii s Košicami si tak po siedmich rokoch opäť mohli užívať majstrovské oslavy.vyjadril sa slovinský kormidelník k predchádzajúcej sezóne.Okrem zisku druhého titulu v histórii levického basketbalu sa Hojč stal jedným z hlavných koučov All Star zápasu a za svoje výkony na lavičke získal ocenenie Tréner roka.dodal. Spolu s Hojčom by mal pokračovať aj kompletný realizačný tím, vrátane dvoch asistentov trénera – Ladislava Lutovského a Vladimíra Klára. Vedenie klubu už dávno dotiahlo pokračovanie spolupráce s Milanom Žiakom, dlhodobejšie kontrakty má slovenská trojica Martin Bachan, Boris Bojanovský a Šimon Krajčovič.