Basnská Bystrica investovala do údržby cintorínov 40. 000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica 2. septembra (TASR) – Približne 40.000 eur investovala považskobystrická samospráva počas leta do údržby a menších opráv na niektorých svojich cintorínoch.V Považskej Bystrici a jej mestských častiach je celkom 26 cintorínov, viaceré z nich vykazovali rôzne poškodenia, ktoré samospráva musela riešiť.uviedla poslankyňa za obe mestské časti Jarmila Tomanová.V letných mesiacoch opravila samospráva vstupnú plochu pri dome smútku na starom cintoríne, kde bol dlhodobý problém s odvodnením. Práce boli prvou etapou rekonštrukcie, v ďalšej sa bude pokračovať vo vrchnej časti cintorína.Na novom cintoríne v Jelšovom sa radnica pustila do opravy omietok na opornom múre a na bočných múroch pri hlavnom vstupe do domu smútku.skonštatoval považskobystrický primátor Karol Janas.Ako dodal, na cintoríne vo Vrtižeri sa počas augusta zrealizovala nová výsadba a úprava svahov i priľahlého terénu pri dome smútku. Priestor bol neprípustný a komplikovaný na údržbu. Svah bolo navyše potrebné zastabilizovať výsadbou drevín.