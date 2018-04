Batoľa v Česku si zapichlo grilovaciu ihlu do krku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. apríla (TASR) - Batoľa v obci Velký Osek v českom okrese Kolín si vo štvrtok večer zapichlo do krku grilovaciu ihlu. Na pomoc mu prišli hasiči aj záchranársky vrtuľník, ktorý ho prepravil do nemocnice. V piatok o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.Prípad sa stal vo štvrtok okolo 18.00 h pri benzínovej stanici vo Velkom Oseku v Stredočeskom kraji.Záchranná služba požiadala o spoluprácu hasičov z obce Ovčáry, ktorí po príchode na miesto skrátili ihlu zapichnutú v krku malého dieťaťa a pomohli ho naložiť do vrtuľníka. Uviedol to hovorca hasičov Petr Svoboda. Podľa portálu Novinky.cz ide o dieťa mladšie ako tri roky.Záchranári vyslali na miesto posádku aj s lekárom. Podali dieťaťu potrebné lieky a po zaistení pacienta letecky transportovali do nemocnice v pražskej štvrti Motol. Polícia pri prípade iba asistovala a zabezpečovala priestor pre pristátie vrtuľníka.Cudzí predmet sa z rany pri prvej pomoci nevyťahuje, pretože skutočný rozsah poranenia nemusí byť v prvej chvíli zrejmý. Predmet väčšinou blokuje prietok krvi a jeho vytiahnutím sa môže rana rozkrvácať, uvádza vo svojich pokynoch Zdravotnícka záchranná služba Stredočeského kraja.