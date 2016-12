BÁTORA: Je veľmi pozitívne, ak občan predsedníctvo nepociťuje

Na snímke časť kvetinového loga slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré odhalili 29. júna 2016 v Bratislave pred historickou budovou SND v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 29. decembra (TASR) - Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bolo úspešné, nielen čo sa týka manažérskej stránky a administratívno-technického zabezpečenia, ale aj jednotlivých cieľov, ktoré sa podarili dosiahnuť. Pre TASR to uviedol profesor Jozef Bátora z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave." povedal Bátora.Zároveň si myslí, že je potrebné ho považovať za úspech aj z toho hľadiska, že EÚ sa pred predsedníctvom dostala do bezprecedentnej turbulencie, a to na základe vývoja, ktorý nastal po britskom referende. "" konštatoval.Za priority, ktoré sa podarilo dosiahnuť, označil napríklad agendu rozširovania EÚ, vytvorenie konsenzu v rámci ratifikácie Parížskej dohody o klimatických zmenách či vytvorenie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj určený pre krajiny subsaharskej Afriky a susedstva únie, ktoré generujú migráciu. Za úspešnú označil taktiež Bratislavskú deklaráciu prijatú počas summitu v Bratislave.Jedna z najväčších kritík predsedníctva sa týka oblasti migrácie. "" uviedol Bátora s tým, že sme boli čestným sprostredkovateľom a nepresadzovali sme tvrdo vlastné vízie. Ak podľa neho berieme za kritérium úspechu predsedníctva, že dokážeme byť sprostredkovateľom, tak sa domnieva, že toto sme zvládli.Čo sa týka jeho konkrétnych úspechov, ktoré by Slováci mohli pocítiť v bežnom živote, myslí si, že je veľmi pozitívne, ak občan predsedníctvo nepociťuje, keďže je to v európskom kontexte v podstate bežná administratívna vec. "konštatoval, pričom zdôraznil, že napriek tomu, že Slováci necítia priamo niečo konkrétne, úžasným civilizačným výdobytkom je, že sa dennodenne budia a je mier, a že v pokoji obchodujú s inými Európanmi a cestujú, študujú či pracujú voľne po kontinente.