Bátovce vedie najmladší starosta u nás, dobré meno robí divadlo Potôň

Pohľad na rímskokatolícky kostol sv. Martina v Bátovciach v okrese Levice 29. septembra 2017. Foto: TASR/Andrej Budai Foto: TASR/Andrej Budai

História obce sa dá sledovať ako sínusoida, rozkvitala, inokedy upadala

Na snímke socha sv. Jána Nepomockého pri barokovom oblúkovom moste nad potokom Sikelnica, ktorý postavili v roku 1780 na ceste do Pečeníc. V Bátovciach 29. septembra 2017. Foto: TASR/Andrej Budai Foto: TASR/Andrej Budai

Divadlo Pôtoň sa etablovalo medzi najvýraznejšie divadlá na Slovensku

Mužská spevácka skupina Bátovčan spieva ľudové piesne z Hontu a Tekova

Pohľad na vodnú nádrž Lipovina pri obci Bátovce v okrese Levice 29. septembra 2017. Foto: TASR/Andrej Budai Foto: TASR/Andrej Budai

Bátovce 30. septembra (TASR) - Obec Bátovce v okrese Levice tretí rok vedie najmladší starosta na Slovensku. Peter Burčo kandidoval ako 27-ročný, tento rok oslávil 30. narodeniny.Jeho kandidatúra vzišla z mládežníckej iniciatívy troch mladých mužov ešte v roku 2010.povedal Burčo.Ich aktivizácia OZ vyvrcholila tým, že Burča ľudia začali oslovovať s tým, žeby bolo dobré, keby sa obce chytil niekto mladý.zdôraznil starosta.Burčo sa snaží vo svojej práci pozerať dopredu nie v horizonte štyroch, ale v horizonte desať a viac rokov.pripomenul Burčo.Starosta je podľa Burča na to, aby riadil obec, ale aj na to, aby niekedy deťom nahradil otca, mamu a podobne.dodal.Jednou z ďalších výhod mladého starostu je, že si väčšinou rozumie so súčasnými online technológiami.doplnil Burčo.Zároveň si myslí, že jeho pôsobenie na poste starostu musia zhodnotiť samotní občania.ukončil.História obce Bátovce v okrese Levice, ktorá v tomto roku oslavuje 980. výročie prvej písomnej zmienky, sa dá sledovať ako sínusoida, keďže raz rozkvitala, inokedy upadala. Ako TASR informoval bátovský starosta Peter Burčo, najväčší rozkvet obec zaznamenala ešte počas stredoveku a v povojnových rokoch po druhej svetovej vojne.Bátovce, keď v okolí dominovalo baníctvo, rozkvitali a stali sa mestom s kráľovskou mincovňou. "Po útlme baníctva začali upadať aj Bátovce, opätovný rozmach obce bol v povojnových rokoch po druhej svetovej vojne. To bolo spôsobené čulým cestovným ruchom, vybudovaním priehrady Lipovina a stanového tábora. U mňa v skrini sú ďalšie obrovské plány v oblasti cestovného ruchu, ktoré sa však doteraz nikdy nezrealizovali. Mal tu byť totiž postavený rekreačný areál s hotelom, no po nežnej revolúcii to všetko padlo a doteraz sa mi nepodarilo zistiť, čo sa vlastne stalo," povedal Burčo.Ambíciou vedenia obce je opätovne naštartovať turizmus, keďže podľa starostu samotná obec a okolie má čo turistom ponúknuť.vysvetlil starosta.V roku 2014 občianske združenie Bátovčan vytvorilo okolo obce turistický náučný chodník, ktorý je takisto aktívne využívaný.ukončil.Divadlo Pôtoň, pôsobiace v Bátovciach v okrese Levice, sa od roku 2008, keď sa presťahovalo do obce, etablovalo medzi najvýraznejšie divadlá na Slovensku. Ako TASR informoval riaditeľ Divadla Michal Ditte, v obci pôsobí v bývalom kultúrnom dome.Pôtoň je archaické slovenské slovo a označuje vír na pokojnej hladine rieky. Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 spojením tvorcov z viacerých divadiel z celého Slovenska.povedal Ditte.Inscenácie Terra Granus, Psota, Krajina nepokosených lúk a Miracles získali množstvo ocenení a boli uvedené na viacerých prestížnych festivaloch, ako Nová dráma/New drama, Dotyky a Spojenia, Divadelná Nitra či Divadlo bez hraníc.dodal riaditeľ Divadla Pôtoň.Divadlo Pôtoň je nezriaďované divadlo, teda každý rok hľadá finančné zdroje na svoju existenciu.ukončil.Desať speváckych hlasov, kontrabas a akordeón, to je mužská spevácka skupina Bátovčan z obce Bátovce v okrese Levice. Ako TASR informoval Peter Frank st., vedúci mužskej speváckej skupiny, je zložená z desiatich nadšencov folklórnej hudby a tradícií.Peter Frank st. žije v Bátovciach 27 rokov, predtým sa dlhé roky venoval folklóru najmä v Pukanci.povedal Frank st.Cieľom členov skupiny je zaspievať si, mať pokoj v duši a súčasne sa aj zabaviť.dodal spoluzakladateľ skupiny.Mužská spevácka skupina spieva výhradne ľudové piesne, pričom sa im najlepšie spievajú tie, ktoré majú pôvod v regiónoch Hont a Tekov.pripomenul Frank st. s tým, že ambíciou členov skupiny je ju udržať a zachovať kontinuitu prenosu folklóru zo staršej generácie na novú, čo je prvoradou úlohou všetkých folkloristov.