Baťoviedky rozprávajú príbehy rodiny Tomáša Baťu

Partizánske 3. mája (TASR)- Zbližovať české deti so slovenčinou a slovenské deti s češtinou má za cieľ nová knižka Baťoviedky – Baťovídky o medveďovi Tomášovi od autorky Michaely Pribilincovej. Knižku uviedli do života vo štvrtok v Partizánskom počas podujatia Československý deň, ktoré sa už tretím rokom snaží zbližovať deti z oboch republík.povedal primátor Partizánskeho Jozef Božik.Vydanie knihy je podľa neho pokračovaním aktivity z roku 2015, keď v Partizánskom vytvorili Československú Baťovu spoločnosť, ktorá spojila viaceré územné a záujmové samosprávy na Slovensku a v Čechách.priblížil.Vydanie knihy podporila Nadácia Tomáša Baťu a Štátny fond kultúry ČR. Jej uvedenia do života sa na Základnej škole Radovana Kaufmana zúčastnili i školáci, riaditelia a predstavitelia z partnerského mesta Partizánskeho, českého Náchoda.ozrejmila viceprimátorka Náchoda Pavla Maršíková. Verí, že si najmä malé deti budú chcieť slovenskú i českú verziu knihy prečítať a bude to pre ne zaujímavé.Školáci z Náchoda strávia štvrtkový večer v rodinách v Partizánskom a v piatok (4.5.) so svojimi rovesníkmi absolvujú spoločné vyučovanie českého a slovenského jazyka a českého a slovenského zemepisu. Budúci týždeň navštívia Náchod zase slovenské deti.