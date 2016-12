Bavori chcú penalizácie. Za nevyhostenie zamietnutých azylantov

Afganci, ktorých deportovali z Nemecka, odchádzajú z letiska v Kábule 15. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. decembra (TASR) - Konzervatívny bavorský minister vnútra Joachim Herrmann dnes vyzval na penalizáciu spolkových krajín Nemecka za to, že deportujú príliš málo zamietnutých žiadateľov o azyl.Ak spolkové krajiny odmietajú deportácie, potom bypovedal Herrmann pre tlačovú agentúru DPA.Deportácie neúspešných azylantov sa stali veľkou témou v nemeckej debate o utečencoch po tom, ako úrady prakticky nereagovali na rozhodnutie deportovať 24-ročného Tunisana Aniho Amriho, hlavného podozrivého v smrtiacom útoku na vianočných trhoch v Berlíne.Bavorský minister zdôraznil, že nie je možné, aby iba časť spolkových krajín prevzala na seba zodpovednosť a ďalšie spolkové krajiny ju odmietli.Herrmannove slová sú v súlade s dokumentom, ktorý bude na budúci mesiac predložený na konferencii jeho konzervatívnej Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CSU), ktorá je spojencom Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej.Bavorsko tento rok vyhostilo podľa jeho ministerstva vnútra zatiaľ 3211 migrantov do ich vlastí. Ďalších 11.700 migrantov sa dobrovoľne vrátilo do krajiny svojho pôvodu aby neriskovalo dôsledky deportácie.