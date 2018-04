Bavorsko nariadilo osadiť kresťanské kríže do všetkých štátnych budov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 25. apríla (TASR) - Vláda nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko rozhodla o povinnom osadení krížov nad vchody do všetkých štátnych budov na svojom území. Podľa premiéra Markusa Södera by kríže nemali byť vnímané ako náboženské symboly, ale ako, uviedla v stredu stanica BBC.Oponenti tohto rozhodnutia však tvrdia, že vládnuca Kresťanskosociálna únia (CSU), ktorá je sesterskou stranou CDU, sa takto na pozadí obáv z nárastu krajnej pravice snaží opred októbrovými regionálnymi voľbami.Kríže sú v Bavorsku povinné aj v štátnych školách a súdnych sieňach. Nariadenie, ktoré vstúpi do platnosti 1. júna, sa však nebude týkať magistrátov a budov spolkovej vlády v tejto prevažne rímskokatolíckej spolkovej krajine.uviedol Söder vo vyhlásení. Zároveň odmietol tvrdenia, že toto nariadenie porušuje ústavné pravidlá týkajúce sa náboženskej neutrality a sám umiestnil kríž vo vestibule úradu bavorského kancelára.Rozhodnutie inštalovať kríže len vo vchodoch budov a nie v samotných miestnostiach na úradoch môže byť snahou vyhnúť sa sporom, ktoré vyvolalo nariadenie umiestniť tieto náboženské symboly v školských triedach a súdnych sieňach.