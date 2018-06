Bayer by mal kúpu výrobcu osív Monsanto dokončiť koncom tohto týždňa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michaela Zdražilová Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Berlín 4. júna (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický koncern Bayer plánuje dokončiť akvizíciu amerického producenta osív Monsanto koncom tohto týždňa, zhruba týždeň pred posledným termínom. Uviedla to v pondelok spoločnosť, ktorá tak potvrdila predchádzajúce informácie médií. Dokončenie musí stihnúť najneskôr do 14. júna, inak Monsanto môže od dohody odstúpiť a žiadať vyššiu cenu.Oznámenie prichádza dva roky po začatí celého procesu, keď v máji 2016 Bayer oznámil, že najväčšieho výrobcu osív na svete plánuje kúpiť. Akvizícia v hodnote 62,5 miliardy USD (53,56 miliardy eur) je najväčšou v histórii nemeckej firmy.Minulý týždeň sa nemeckej spoločnosti podarilo prekonať jednu z posledných veľkých prekážok, keď s akvizíciou Monsanta súhlasili Spojené štáty. Firme však stanovili podmienku, že musí predať časť aktív v hodnote až 9 miliárd USD. Pôvodná dohoda, ktorá predaj takéhoto objemu aktív nezahrňovala, by totiž podľa amerických úradov negatívne ovplyvnila konkurenčné prostredie a poškodila farmárov nakupujúcich produkty firiem, ako aj spotrebiteľov.Požadovaná divestícia je najväčšia, akú kedy americké úrady pri povoľovaní fúzie či akvizície požadovali. Je ešte o niečo vyššia než požadovaná divestícia aktív Bayeru zo strany Európskej únie. Tá súhlasila s prevzatím Monsanta pod podmienkou, že Bayer predá aktíva v hodnote 7,4 miliardy USD.Nemecký koncern už niektoré aktíva predal. Okrem toho, správna rada v týchto dňoch schválila predaj akcií s cieľom získať okolo 6 miliárd eur na zafinancovanie akvizície. Na základe podmienok stanovených americkým ministerstvom spravodlivosti, integrácia Monsanta do Bayeru sa uskutoční ihneď potom, ako budú všetky divestície dokončené.(1 EUR = 1,1669 USD)