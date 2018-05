Bayer získal súhlas USA s prevzatím producenta osív Monsanto

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Washington 30. mája (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický koncern Bayer získal ďalší kľúčový súhlas s prevzatím amerického producenta osív Monsanto, keď zelenú akvizícii dali Spojené štáty. Prekonal tak jednu z rozhodujúcich prekážok na dokončenie transakcie v celkovej hodnote 62,5 miliardy USD (54,08 miliardy eur), ktorej výsledkom bude vytvorenie svetového giganta v oblasti produkcie osív a pesticídov.Spojené štáty však súhlas podmienili predajom časti aktív Bayeru v hodnote až 9 miliárd USD. Pôvodná dohoda, ktorá predaj takéhoto objemu aktív nezahrňovala, by totiž podľa amerických úradov negatívne ovplyvnila konkurenčné prostredie a poškodila farmárov nakupujúcich produkty firiem, ako aj spotrebiteľov.Požadovaná divestícia je najväčšia, akú kedy americké úrady pri povoľovaní fúzie či akvizície požadovali, uviedla agentúra AP. Je ešte o niečo vyššia než požadovaná divestícia aktív Bayeru zo strany Európskej únie. Tá súhlasila s prevzatím Monsanta pod podmienkou, že Bayer predá aktíva v hodnote 7,4 miliardy USD. V obidvoch prípadoch bude kupcom nemecký chemický koncern BASF.Po získaní súhlasu od USA a Európskej únie by tak mal Bayer stihnúť termín dokončenia akvizície, ktorý je stanovený na 14. júna. V prípade, že sa tak nestane, Monsanto môže od dohody odstúpiť a žiadať vyššiu cenu. Bayeru sa okrem Európskej únie a USA podarilo získať súhlas aj Brazílie a Ruska. Do 14. júna ešte musia dohodu schváliť úrady v Kanade a Mexiku.