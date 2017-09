Bayern Mníchov prepustil trénera Ancelottiho, tvrdia nemecké médiá

Trener Carlo Ancelotti, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 28. septembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov prepustil talianskeho trénera Carla Ancelottiho. Dôvodom sú neuspokojivé výsledky na začiatku sezóny a hladká prehra 0:3 v stredajšom šlágri Ligy majstrov na pôde Paríž Saint-Germain. Informovali o tom nemecké médiá.Magazín Sport Bild uviedol, že dočasným kormidelníkom sa stane bývalý hráč bavorského klubu a terajší asistent Willy Sagnol.Päťdesiatosemročný Ancelotti prišiel do Bayernu v roku 2016, klub priviedol k ligovému titulu, no v uplynulej sezóne sa jeho zverenci prebojovali len do štvrťfinále Ligy majstrov.Vedenie klubu zvolalo vo štvrtok popoludní krízový míting, na ktorom sa diskutovalo aj o ďalšom pôsobení Ancelottiho.povedal šéf predstavenstva Karl-Heinz Rummenigge pre internetové vydanie periodika Sport Bild. Bayern utrpel v Paríži najťažšiu prehru v skupinovej fáze LM v klubovej histórii.Ancelotti mal s Bavormi platný kontrakt do roku 2019, v úvode novej sezóny sa mu s tímom však nedarilo podľa predstáv. V bundeslige stratil nemecký majster už päť bodov po prehre v Hoffenheime a domácej remíze s Wolfsburgom. Proti Parížu nechal Ancelotti na lavičke skúsených Arjena Robbena s Franckom Riberym, ale aj oporu defenzívy Matsa Hummelsa, za čo zožal od viacerých nemeckých médií kritiku.