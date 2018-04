Bayern ponúkol Riberymu a Robbenovi kontrakty na ďalšiu sezónu

Arjen Robben, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 13. apríla (TASR) - FC Bayern Mníchov chce predĺžiť zmluvy s dvojicou skúsených krídelníkov Franckom Riberym a Arjenom Robbenom. Vedenie nemeckého futbalového klubu ponúka hráčom kontrakty do 30. júna 2019.povedal podľa agentúry DPA Hasan Salihamidžič, športový riaditeľ účastníka semifinále Ligy majstrov 2017/2018.Tridsaťpäťročný francúzsky reprezentant Ribéry je súčasťou Bayernu od leta 2007, keď do bavorského veľkoklubu prestúpil za 30 miliónov eur z Olympique Marseille. O rok mladší Holanďan Robben prišiel do Mníchova na začiatku sezóny 2009/2010 z Realu Madrid za 24 miliónov.