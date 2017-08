Bažant Kinematograf sa teší vysokej návštevnosti

Bažant Kinematograf na ilustračnej snímke. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Bažant Kinematograf na ilustračnej snímke. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 14. augusta (TASR) - Filmové predstavenia Bažant Kinematografu sa aj v 15. letnej sezóne tešia veľkému záujmu divákov. Projekcie v slovenských mestách od 1. júla dosiaľ videlo viac ako 23.000 divákov, program na Magio pláži v Bratislave doteraz navštívilo takmer 12.000 divákov. Stála scéna kinematografu v hlavnom meste premieta do 19. augusta, filmové autobusy cestujú po Slovensku do 3. septembra.Retroautobusy doteraz navštívili 20 slovenských miest. Najnavštevovanejšími filmami sú zatiaľ tituly Učiteľka (r. Jan Hřebejk) a Teória tigra (r. Radek Bajgar), oba videlo viac ako 5000 divákov. Najväčšiu návštevnosť doteraz zaznamenalo letné kino na kolesách v Banskej Bystrici (2800 divákov), Trnave (2000) a Piešťanoch (2000). V týchto dňoch premieta v Námestove pri Oravskej priehrade a v Záhrade umenia v Prešove, do konca sezóny autobus navštívi ešte deväť slovenských miest.Veľkému záujmu divákov sa tradične teší aj letné kino na bratislavskej pláži. Doterajšie filmové projekcie navštívilo v priemere okolo 600 divákov na jedno predstavenie. Najviac si ich zatiaľ prišlo pozrieť filmy Úplní cudzinci (r. Paolo Genovese), Skryté čísla (r. Theodore Melfi) a slovenský politický triler Únos (r. Mariana Čengel Solčanská), ktorý osobne uviedol herec Maroš Kramár. Pre nepriaznivé počasie zrušili len jednu projekciu, film Učiteľka bude uvedený v náhradnom termíne 19. augusta (namiesto pôvodného termínu 6.8.). Program posledného týždňa aktuálnej sezóny tvoria prevažne slovenské a české filmy v sprievode hostí. V nedeľu (13.8.) sa v plážovom kine predstavila filmová adaptácia románu Moniky Kompaníkovej Piata loď, ktoré osobne uviedla režisérka Iveta Grófová spolu s kameramankou Denisou Buranovou a autorom hudby k filmu Matejom Hlaváčom. V stredu (16.8.) film Baba z ľadu (r. Bohdan Sláma) uvedú jeho hlavní predstavitelia, herecká dvojica Zuzana Kronerová a Pavel Nový.Letné kino na pláži oficiálne uzavrie sezónu v piatok 18. augusta špeciálnou predpremiérou najnovšieho filmu z dielne Jana a Zdeňka Svěrákovcov Po strništi bos. Príbeh raného detstva chlapca Eda, ktorého diváci poznajú z kultovej snímky Obecná škola, osobne uvedú režisér Jan Svěrák, herci Ondřej Vetchý a Tereza Voříšková a hudobný skladateľ, autor hudby k filmu a jeho slovenský koproducent Michal Novinski. Do slovenských kín film vstúpi 24. augusta.TASR informovala koordinátorka projektu Ľubica Orechovská.