BBC: Británia bola upozornená na tretieho útočníka z Londýna

Londýn 7. júna (TASR) - Jeden z trojice teroristov, ktorí v sobotu vraždili v uliciach britskej metropoly, mohol vstúpiť na územie Británie napriek tomu, že bol na zozname sledovaných osôb v rámci EÚ, informovala dnes stanica BBC.Youssef Zaghba, 22-ročný Talian marockého pôvodu, ktorý žil vo východnom Londýne, bol vlani na talianskom letisku úradmi zastavený na ceste do Sýrie a zaradený do databázy sledovaných osôb v EÚ, stíhaný však nebol.Teroristova matka žijúca v Bologni pre BBC uviedla, že jej syn sa zradikalizoval až v Británii. Potvrdila, že bol v Taliansku sledovaný, a pýta sa, prečo tak nespravili aj britské úrady.Databáza talianskej polície bola pritom zdieľaná s mnohými ďalšími európskymi štátmi vrátane Británie. Keď polícia zadržala Zaghbu na letisku v Bologni, v jeho mobilnom telefóne našla extrémistické materiály.Šéf talianskej polície Franco Gabrielli dnes vyhlásil, že talianske bezpečnostné služby nie sú zodpovedné za to, že sa tento terorista dostal do Británie.povedal podľa agentúry ANSA.Talianske úrady vtedy údajne nemali dostatočné dôkazy na spustenie stíhania voči jeho osobe pre terorizmus. Označili ho však za potenciálne nebezpečného, pričom táto informácia bola posunutá aj ich britským kolegom.Zaghba spolu s ďalšími dvoma páchateľmi - Khuramom Buttom a Rachidom Redouanem - zavraždili na Londýnskom moste a v obchodnej zóne Borough Market najmenej sedem ľudí a spôsobili zranenie ďalším 50 osobám, z ktorých 15 je stále v kritickom stave.