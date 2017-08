BBSK schválil dodatok zmluvy so SAD Zvolen, kraju má priniesť úsporu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ilija 14. augusta (TASR) – Finančné úspory, ale aj zjednodušenie kontroly výkonov prepravcu, prinesie podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Mariana Kotlebu nový dodatok k zmluve o výkone vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území kraja so spoločnosťou Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen. Ten dnes na výjazdovom rokovaní zastupiteľstva BBSK v obci Ilija (okres Banská Štiavnica) schválili krajskí poslanci. Zároveň vedenie kraja poverili, aby najvýhodnejšie podmienky pre kraj vyjednal aj s ďalším dopravcom, a to SAD Lučenec.K vypracovaniu dodatku pristúpil kraj z toho dôvodu, že súčasne platnú zmluvu považuje za nevyváženú. Primárnym dôvodom bola úprava pre kraj nevýhodných podmienok na odpisovanie investícií do obnovy vozidlového parku dopravcu. V súčasnosti totiž zmluva umožňuje dopravcovi nastaviť si jednostranne dĺžku odpisov v rozmedzí šesť až desať rokov.Keďže platnosť zmluvy by mala končiť koncom roka 2018, dopravca si podľa kraja začal v predchádzajúcich rokoch na tieto investície uplatňovať najkratšiu možnú dobu odpisovania šesť rokov, v dôsledku čoho došlo k výraznému nárastu nákladov na výkony vo verejnom záujme. Kým napríklad v roku 2010 zaplatil kraj za tieto výkony 9,93 milióna eur, v minulom roku to bolo 20,96 milióna eur.konštatuje kraj. Ak by dodatok nebol schválený, v rokoch 2017 - 2018 by boli výdavky pre kraj navýšené minimálne o 20 miliónov na rámec zvyčajného rozpočtu.V schválenom dodatku bolo obdobie odpisovania investícií do vozového parku predĺžené na 10 rokov bez možnosti, aby si dopravca mohol túto lehotu odpisovania sám jednostranne skrátiť. Zároveň bola zmluva s dopravcom predĺžená o ďalších päť rokov, a to do konca roka 2023. Podľa Kotlebu tak úsporu kraju prinesie jednak zníženie výšky straty, ale aj predĺženie doby odpisov.zhodnotil Kotleba. Schválenie dodatku tiež podľa jeho slov zjednoduší kontrolu výkonov prepravcu, do autobusov budú totiž inštalované GPS moduly.Aj keď bol návrh dodatku na rokovaní jednohlasne schválený, názory poslancov v diskusii sa rôznili. Podľa poslanca Kamila Danku kraj nijako neušetrí a v konečnom dôsledku zaplatí rovnakú sumu, len v inom období.podotkol Danko. Naopak, podľa poslanca a predsedu komisie dopravy v zastupiteľstve samosprávneho kraja Juraja Družbackého kraj ušetrí.podotkol.Podľa Kotlebu prebiehajú na úrade aj rokovania s ďalším dopravcom, a to SAD Lučenec.dodal predseda kraja s tým, že podmienky, ktoré ponúka spoločnosť aktuálne, sú pre kraj neprijateľné.