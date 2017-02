BBSK stále nemá rozpočet. Podpísať ho nechce župan

Predseda BBSK Marian Kotleba (ĽSNS) Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 13. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ani po dnešnom rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici nemá jasno, aký bude mať rozpočet na tento rok. Hoci ho krajskí poslanci schválili ešte vlani v decembri, predseda BBSK Marian Kotleba (ĽSNS) mal k nemu výhrady a uznesenie nepodpísal. Zastupiteľstvo tak o ňom dnes znova rokovalo. Či ho Kotleba tentoraz podpíše, nevie ani on sám.reagoval Kotleba pre médiá.Ako pre TASR konštatoval predkladateľ materiálu, poslanec Jaroslav Demian z najpočetnejšieho klubu Smer-SD, KDH v krajskom parlamente, aj po decembri trvajú na dvoch kľúčových zmenách rozpočtu. Ak by Kotleba uznesenie nepodpísal, dožadovali by sa mimoriadneho zastupiteľstva a snažili sa prelomiť veto.vysvetlil Demian.Brezniansky poslanec predpokladá, že stratu vo verejnom záujme kraj pre SAD-ky vykryje z prebytku rozpočtu, ktorý BBSK dosiahol.dodal Demian.Podľa návrhu rozpočtu BBSK kraj by mal v tomto roku hospodáriť s príjmami vo výške cez 160 miliónov eur. Je mierne prebytkový.UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.ekc ed