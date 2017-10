Beblavý a Mihál chcú ústavnú ochranu dôchodkov, predstavili riešenia

Na kombo snímke Miroslav Beblavý (vľavo) a Jozef Mihál (vpravo). Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Nezaradení poslanci Miroslav Beblavý a Jozef Mihál chcú ústavnú ochranu dôchodkov. Navrhujú viaceré opatrenia, ktoré by mali byť zakotvené do ústavného zákona. O zmenách sú pripravení rokovať aj s ostatnými politickými stranami.skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii Beblavý.Návrh ústavného zákona by mal mať podľa jeho slov dve časti. "priblížil Beblavý. V súčasnosti na Slovensku existuje zákon o dlhovej brzde, podľa ktorého štátny dlh nesmie prekročiť určité hranice, ak sa k nim začne blížiť, tak sa prijímajú rôzne opatrenia.tvrdí Beblavý. Preto spolu s Mihálom chcú presadiť, aby prijímané opatrenia vládou v oblasti penzií nezvyšovali dôchodkový deficit.vysvetlil Beblavý. Týmto chcú zabezpečiť, aby dnešní 40-roční, 50-roční občania mali dôstojné dôchodky.Podľa Jozefa Mihála občania očakávajú, že dôchodkový systém bude stabilný a nebude sa neustále meniť.podotkol Mihál.Podľa poslancov by mal byť dôchodkový systém zastabilizovaný na desiatky rokov.podotkol Mihál.Mihál s Beblavým chcú ústavné zakotvenie, že dôchodkový systém bude trojpilierový.priblížil Mihál.Taktiež chcú tlačiť na to, aby výška príspevku do druhého piliera bola naspäť nastavená na 9 %. "dodal Mihál.Obaja sú pripravení o navrhovaných zmenách rokovať. Ak budú tieto diskusie neúspešné, Beblavý avizoval, že zmeny budú spolu s Mihálom presadzovať samostatne v parlamente.