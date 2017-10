Beblavý chce so SaS a OĽaNO podpísať memorandum k európskej politike

Na snímke Miroslav Beblavý. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. októbra (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR a zakladateľ vznikajúcej strany SPOLU Miroslav Beblavý by chcel so SaS a OĽaNO podpísať memorandum k európskej politike. Zároveň vyzýva šéfa SaS Richarda Sulíka, aby prestal s protieurópskou politikou.vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente Beblavý a vyzval Sulíka na ukončenie jeho protieurópskej politiky.So SaS a OĽaNO by chcel Beblavý podpísať memorandum k európskej politike.povedal Beblavý. Memorandum by podľa neho malo obsahovať dve veci.vysvetlil Beblavý.Strany by si tiež podľa neho mali vydiskutovať rozdielne postoje k niektorým otázkam.doplnil Beblavý.