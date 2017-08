Beblavý: Na post ministra školstva by mal nastúpiť krízový manažér

Na archívnej snímke Miroslav Beblavý (nezaradený). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. augusta (TASR) – Zmena na poste ministra školstva mala prísť už oveľa skôr, Peter Plavčan (nominant SNS) sa ním pre svoju minulosť ani vôbec nemal stať. Myslí si to nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý. Odvolanie Plavčana víta.Beblavý vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a šéfa SNS Andreja Danka, aby na tento post nastúpil krízový manažér. Ten by podľa neho dokázal. Beblavý to považuje za prijateľné riešenie. Nečaká, že sa teraz nájde minister, ktorý by dokázal pozdvihnúť vzdelanie na Slovensku.povedal.Beblavý označil túto situáciu za biznisový súboj Fica a Danka. Nejde tu podľa neho o ideovú rovinu. Takisto počul o tom, že SNSministra práce Jána Richtera (Smer-SD).uviedol Beblavý.Nezaradený poslanec sa vyhýbapovedal. Na tento krok je podľa neho potrebný ešte nejaký čas.Premiér Fico dnes požiadal šéfa SNS Danka o meno nového ministra školstva. Fico poďakoval Plavčanovi za snahu vysvetliť situáciu s kauzou rozdeľovania eurofondov na ministerstve, podozrenia však podľa neho ostali.Minister školstva od začiatku júla čelil kritike pre zvláštne rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Minister problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie.Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra (NAKA).