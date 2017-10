Beblavý navrhuje znížiť sumu za vydávanie záväzných stanovísk daniarmi

Na snímke Miroslav Beblavý, archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. októbra (TASR) - Opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený) navrhuje znížiť poplatok za vydávanie záväzných stanovísk finančnou správou pre daňové subjekty. Predložil pozmeňujúci návrh k novele daňového poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR.Znížiť tento poplatok navrhuje aj samotné ministerstvo, a to o polovicu. Daňový subjekt však aj za menej zložitý prípad zaplatí podľa Beblavého minimálne 2000 eur, čo je podľa neho stále vysoká suma. "Takúto minimálnu sumu považujeme stále za neprimeranú, a to predovšetkým po analýze doterajších štatistík záujmu o tento inštitút," skonštatoval v pléne Beblavý. V roku 2014 a 2015 totiž finančná správa nevydala žiadne takéto stanovisko, v roku 2016 bolo vydané jedno k zákonu o dani z príjmov a v tomto roku bolo vydané tiež jedno.Beblavý je presvedčený, že dôvodom nízkeho záujmu je práve výška úhrady zaň. Preto ju navrhujú znížiť výraznejšie. Poslanci, ktorí sa podpísali pod pozmeňujúci návrh, sa inšpirovali legislatívou v Českej republike, kde predstavuje približne 380 eur. Beblavý navrhuje zaviesť tri sumy, pričom najnižšia má byť 500 eur a najvyššia 1500 eur za tento úkon.Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) označil zníženie súm, ktoré má priniesť novela, za krok správnym smerom. K pozmeňujúcemu návrhu Beblavého by sa možno mohla vláda vrátiť o rok, aby sa ukázalo, či v súčasnosti navrhovaná cena nie je odstrašujúca.skonštatoval Kažimír.Cieľom novely zákona je zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti či zmena inštitútu daňového tajomstva. "Jedným z cieľov je zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov. Už v súčasnosti zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej webstránke napríklad zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, platiteľov DPH či zoznam daňových dlžníkov a ďalšie," priblížil tlačový odbor rezortu financií.Doplnil, že tieto zoznamy prispievajú k lepšej informovanosti verejnosti, čo môže viesť k väčšej transparentnosti podnikateľského prostredia a v konečnom dôsledku pomôcť v boji proti daňovým únikom. Do budúcnosti by k nim mal pribudnúť aj zoznam daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu. Zverejňovanie týchto informácií môže podľa rezortu zúžiť priestor pre podvody, pretože má platiť rovnaký princíp ako pri zverejňovaní zmlúv.