Beblavý: Nové platové podmienky zrušia zásluhovosť

Na snímke poslanec NR SR Miroslav Beblavý. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Návrh vlády na úpravu platových tabuliek pre zamestnancov vo verejnom sektore zruší zásluhovosť v systéme a niektorých zamestnancov môže poškodiť. Tvrdí to predseda mimoparlamentnej strany SPOLU - občianska demokracia Miroslav Beblavý.Štruktúrované tabuľky by po novom malo nahradiť šesť platových kategórií, ktoré na prvý pohľad podľa Beblavého vyzerajú ako zvýšenie mzdy a dodržiavanie Zákonníka práce, ktorý platí pre súkromný sektor. Beblavý v tom však vidí riziká.tvrdí Beblavý.Zamestnanec vo verejnej správe sa teda podľa jeho slov dostáva do rovnakej pozície ako zamestnanec v súkromnom sektore. Bude si sám musieť vyšší plat vyjednať, čo však členka predsedníctva strany Jaroslava Lukačovičová považuje za veľmi problematické v slovenských podmienkach.tvrdí Lukačovičová.Strana podala už vlani na Ústavný súd podnet, ktorý napáda platovú diskrimináciu verejných zamestnancov vo verejnom sektore oproti zamestnancom v súkromnom sektore.dodal Beblavý.