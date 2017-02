BEBLAVÝ: Presun štyroch nemocníc pod VšZP je hrozbou pre zdravotníctvo

Miroslav Beblavý. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 15. februára (TASR) - Pripravovaný presun akcií štyroch špecializovaných nemocníc pod Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP), ktorý chystá ministerstvo zdravotníctva (MZ), je riskantná operácia v rozpore s verejným záujmom. Na dnešnej tlačovej konferencii na to upozornil opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený) s tým, že navrhovaný krok je významnou hrozbou pre slovenské zdravotníctvo.Beblavý narážal na to, že MZ nechalo oceniť Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenský onkologický ústav u spoločnosti SK Active. Dôvodom je, že sa majú vložiť do základného imania VšZP. Štátna poisťovňa má totiž pre vysokú minuloročnú stratu problém s negatívnym vlastným imaním. Nepeňažným vkladom do jej základného imania sa má zvýšiť hodnota jej majetku.Tieto štyri nemocnice sú podľa Beblavého platobne schopné a ekonomicky lukratívne.podotkol poslanec.V tomto účtovnom postupe vidí viaceré riziká.vyhlásil Beblavý s tým, že v súčasnosti sú akcie nemocníc vo vlastníctve štátu a nie je možné ich exekvovať a bez rozhodnutia vlády ani privatizovať.varoval Beblavý.Ako ďalšie riziko vníma fakt, že v súčasnosti manažmenty týchto nemocníc podliehajú ústavnému zákonu, podľa ktorého musia podávať majetkové priznania a deklarovať svoje príjmy.povedal s dôvetkom, že bude absentovať verejná kontrola.Beblavý tiež tvrdí, že VšZP sa dostane do konfliktu záujmov.konštatoval opozičný politik.Miroslav Beblavý preto vyzval ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD), aby sa neuchyľoval k takýmto účtovným trikom a premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby zastavil tento proces odštátnenia, lebo to nie je vo verejnom záujme.VšZP, ktorá je najväčšou na trhu, je v strate od minuloročného augusta po tom, čo zreálnila tvorbu technických rezerv. Musela preto vypracovať ozdravný plán. Pôvodne sa vlani očakávala strata na úrovni asi 280 miliónov eur, nakoniec však má byť nižšia okolo 200 až 210 miliónov eur. VšZP ešte v takejto vysokej strate nebola.Vlastnými úspornými opatreniami chce štátna zdravotná poisťovňa tento rok ušetriť viac ako 115 miliónov eur na nákladoch. Od štátu je na jej dofinancovanie potrebných asi 150 miliónov eur. Peniaze má dostať cez zvýšenú platbu za poistencov štátu, koľko, zatiaľ nie je jasné. Ak by časť takto získaných peňazí VšZP nestačila, poisťovňa avizovala rokovania o úverovom rámci s komerčnými bankami.